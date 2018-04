Romo, adelante en MH

›Quien sigue consistente en las encuestas de intención del voto en la delegación Miguel Hidalgo es Víctor Hugo Romo, abanderado de Morena, pues sigue muy arriba. Otro dato es que Romo, a pesar de los ataques en su contra, tiene un buen balance de opinión y más alto que su principal competidora, Margarita Martínez Fisher. En resumen: le están saliendo bien las cosas.

Nada les gusta: Sóstenes, tampoco

›Cuando se trata de oponerse, sobran las frases hechas: la cargada, el dedazo, la cuota… El problema es que con la ratificación del nuevo comisionado del IFT en el Senado, algunos grupos salieron a quejarse con un nuevo “argumento”. Como no les gustó el perfil de Sóstenes Díaz, quien se formó e hizo carrera en ese organismo, y pasó todas las pruebas, la queja es que no se buscó a un “externo”. ¡Así se las gastan!

Comunidad judía arropa a Barrales

›Cada vez son más sectores los que se convencen del proyecto de la frentista Alejandra Barrales. Ayer, más de 100 mujeres destacadas de la Federación Femenina de la Comunidad Judía de México arroparon a la perredista, quien les expuso todo un planteamiento de largo plazo en seguridad, movilidad, niños, jóvenes y adultos mayores. Se trata de una estrategia para los siguientes 30 años; es decir, no sólo para un sexenio, sino para toda una vida.

Fracasa renta universal… en Finlandia

›El ejemplo mundial que tanto pone Ricardo Anaya para “vender” su propuesta de otorgar una renta universal es Finlandia. Pues resulta que el candidato del Frente ya no podrá ensalzar los efectos de ese modelo; y es que aquí plantea dar 2 mil pesos, pero las autoridades de esa nación europea decidieron suspender la entrega de los 560 euros que daba porque no tuvo los resultados que esperaban. Es decir, dar dinero sólo por ser mexicano, o finlandés, no es la vía correcta.

Garrido moderniza la PGJCDMX

›Quien ordenó reforzar la seguridad y el resguardo a través de la instalación de un sistema moderno fue el procurador de Justicia capitalino, Edmundo Garrido. Ayer echó a andar el sistema de acceso digital al llamado búnker, con lo que busca brindar mayor seguridad al personal de la institución que dirige, la información y al público que recibe. Si se quiere dar un cambio en la percepción de lo que representa la procuración de justicia, se debe empezar por la casa.

Rubio va a las universidades

›Demostrando su excelente manejo en público, en especial con los jóvenes, Vanessa Rubio, coordinadora de la oficina de José Antonio Meade, ha acudido en las últimas semanas a varias universidades a platicar el programa de gobierno que tendría el abanderado presidencial de ganar la elección. Ayer, Rubio estuvo en la Anáhuac, donde tuvo un buen recibimiento de los estudiantes, quienes no dejaban de hacerle preguntas y hasta aplausos se llevó.