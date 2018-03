Joan Miró. El niño que hablaba con los árboles, la primera biografía completa del pintor catalán aparece publicado por primera vez en español de la mano de Galaxia Gutenberg. Se trata de un trabajo del periodista Josep Massot.

Massot acudió a todas las fuentes posibles para construir un relato profundamente documentado y que aporta nuevas noticias sobre la vida de uno de los más grandes artistas del siglo XX.

Uno de los puntos singulares del ensayo es el relacionado con las mujeres que marcaron la vida de Miró, algo que fundamentalmente hasta ahora se limitaba a Pilar Juncosa, quien fue su esposa hasta el final. El periodista ha recuperado otros nombres que han quedado desdibujados u olvidados con el paso del tiempo, pese a que su huella fue importante en Miró.

El amor inicial de un joven Joan Miró fue una de las grandes ilustradoras catalanas de todos los tiempos: Lola Anglada, hija de un influyente catalanista, ilustrado y liberal. Ella fue una de las primeras mujeres en entrar en la Llotja de Barcelona, la escuela de pintura en la que también estudió Miró.

Anglada se integró en el grupo de éste en la Llotja, quien será autor de cartas en las que intercala confidencias con consejos para ella. “¿Y usted, clara amiga, trabaja mucho? ¿Cómo van estos dibujos suyos, deliciosos y gráciles como una joya de Benvenuto Cellini? No esté demasiado inquieta por resolver grandes problemas de pintura; no se enteste en demasía con problemas de valores, y color, y aire; estudie. Pero que su estudio no caiga en agotamiento de fuerzas”, escribe el pintor, quien también quiere quedar con ella en otra misiva. “Querría tenerle a mi lado y hacerle de compañero en sus caminatas, que esta luz azul, de un azul purísimo, le revistiera de esta gran tranquilidad de los campos y le fortaleciera como los árboles”.

Anglada fue testimonio, según sus apuntes inéditos, de una muy significativa conversación entre su padre y el de Miró: “Habían tenido una confidencia en el despacho de mi padre y yo, contrariamente a lo que soy, aquel día fui chismosa al escucharlo detrás de la puerta y oí que mi padre decía: ‘Son artistas y vivirán en un desorden completo si no les asignamos una cantidad mensual’. Y el otro decía: ‘Aunque quiera cada quince días. No les faltará nada, mi chico tendrá una buena renta’. En aquel momento yo no sabía si reír o llorar”.

Al contrario que otros compañeros de armas artísticas, como puede ser el caso de Picasso, Joan Miró se cuidó mucho de que su vida sentimental fuera pública. Como bien dice Massot. Eso ha hecho que, por ejemplo, el nombre de la pintora polaca Dora Bianka haya quedado perdido en un segundo plano, aunque fue modelo del catalán. Ella es probablemente la destinataria de un corazón sangrante que Miró dibuja en una carta que envía a Picasso en 1923.

¿Qué pensaba Joan Miró de la que fue su esposa poco antes de celebrar el matrimonio? En la biografía del pintor encontramos una nota que envía a Gasch, donde comenta que la “petición de mano y boda el 12 de octubre en Palma. Con Pilar Juncosa, que es la chica más hermosa y más dulce del mundo, y sin mácula de intelectualidad. A parte de esto y provocado por esto, historias enojosas, muy enojosas, en París, de las que espero no obstante salirme bien. Ya le explicaré de viva voz todo esto; es bastante inquietante”.

Cuando finalmente tiene lugar la ceremonia, Miró escribe: “A mi esposa, para no separarme de ella nunca durante toda la vida, y amarla infinitamente más cada minuto de la vida. Joan”.