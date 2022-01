¿Qué pasa si me vacuné y estoy contagiado de COVID-19?

Por medio de la Estrategia de Vacunación Nacional se busca proteger a las personas para que no se contagien de COVID-19, además de que los que ya estuvieron enfermos no vuelvan a infectarse, sin embargo, muchos empiezan a cuestionarse ¿qué pasa si me vacune y estaba contagiado?

De acuerdo con Martín Hojman, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, una persona no debería vacunarse si está infectada de COVID-19, ya que las vacunas buscan generar anticuerpos y la enfermedad produce que no se produzcan como se debe.

Por lo que, si tú te vacunaste sin saber que tenías COVID-19, no te preocupes, ya que no representa una contradicción a tu salud, tan solo se superpuso la enfermedad a la producción de anticuerpos.

Sin embargo, la infectóloga Gabriela Piovano aseguró que aunque una persona se haya vacunado estando contagiada de esta enfermedad, aun así va a generar defensas.

Por otra parte, si te vacunaste y días después resultaste positivo a COVID-19, no significa que la vacuna no sirvió, sino que aún no ha tenido tiempo para hacer efecto en el organismo.

De acuerdo con la inmunóloga española Carmen Álvarez-Domínguez, se necesitan mínimo 14 días para que la vacuna otorgue inmunidad y se comience a producir células del sistema inmune que reconocen al antígeno contra el que nos vacunamos.

¿Es necesario vacunarse aunque ya tuve Covid-19?

Autoridades de salud estadounidenses recomiendan que aunque ya se haya tenido COVID-19 las personas deben vacunarse para protegerse de la enfermedad y evitar posible reinfección.

Por lo que si aún no has recibido ninguna dosis contra el COVID-19, puedes ingresar a la página de la Secretaría de Salud (Ssa): https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php para registrarte y ser vacunado.

