Se baja Margarita Zavala de la contienda; renuncia a su candidatura

Zavala hizo el anuncio en el programa Tercer Grado, que se transmitirá este miércoles a las 23:00 horas; "yo escucho, como he escuchado siempre, y la política es eso", asegura

Margarita Zavala renunció este miércoles a su candidatura independiente a la Presidencia de la República Mexicana, sin declinar a favor de ningún aspirante, según informó Joaquín López Dóriga a través de su cuenta de Twitter.

La exprimera dama hizo el anuncio en el programa Tercer Grado que se transmitirá este miércoles a las 23:00 h por el canal de Las Estrellas.

El pasado 1 de mayo, Zavala afirmó que hasta el momento no había recibido presiones de empresarios o de Ricardo Anaya para que declinara a favor del Frente Ciudadano.

“Yo escucho, como he escuchado siempre, y la política es eso, la gente da su opinión y más cuando tiene enfrente una decisión de país en la que ahí sí, no sólo es un asunto de quienes estamos buscando la candidatura a la Presidencia, es también de los ciudadanos y de los empresarios, del que no es empresario, de la ama de casa”, dijo en esa ocasión.

Con información de López Dóriga Digital

cms