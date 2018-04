El vocero de la campaña de José Antonio Meade, Javier Lozano, llamó a la PGR a no dejarse intimidar y actuar en contra del presunto lavado de dinero por el que se vincula a Ricardo Anaya.

“Y el llamado que vuelvo a hacer, con mucho respeto, pero con mucha energía a la PGR es que no se dejen intimidar; una cosa es que no actúen con parcialidad, una cosa es que no se metan a la elección, una cosa es que no favorezcan a nadie, ni con filias ni con fobias, pero que hagan su trabajo”, aseveró.

En conferencia indicó que las evidencias confirman la participación de Anaya en un entramado de lavado, pero bajo la figura de “beneficiario controlador”.

“Es la persona que por medio de otra o de cualquier acto obtiene el beneficio derivado de éstos y es quien en última instancia ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o de un servicio”, señaló.

El también senador aseguró que el PAN debe cambiar de candidato, como lo ha mencionado Jorge Luis Lavalle, quien a su vez dijo que Anaya debe hacerse a un lado para que las investigaciones sigan su curso y no se distraiga en dos vertientes, pues es una verdadera vergüenza que el candidato del albiazul esté señalado por mentir tan abiertamente.

En este sentido, Lozano Alarcón señaló que Ricardo Anaya se volvió intocable porque existen elementos a la vista suficientes para actuar; sin embargo, añadió que el fuero es la mejor solución: “Ha habido tal presión política que paradójicamente pareciera que no hay más fuero en la política, que ser candidato a la presidencia”.