Policía detiene a afroamericanos por estar en Starbucks sin consumir

Dos afroamericanos fueran arrestados el jueves en uno de los establecimientos de Starbucks en Filadelfia, aparentemente por no ordenar y sentarse a esperar a un conocido.

Two black men were arrested in @Starbucks bc they were just sitting and not ordering anything. Dos ciudadanos estadounidenses arrestados en un local de Starbucks por pretender estar en en el mismo sin consumir nada…El hecho de ser negros,me temo,ha sido un factor determinante. pic.twitter.com/UnCgPqCOnu

La difusión de varios videos de personas que grabaron la detención impactó en las redes sociales, donde los internautas calificaron el hecho como un acto de racismo y discriminación contra los dos hombres e incluso se masificó la petición de un boicot contra la empresa y decenas de personas se manifestaron a las afueras del café en Filadelfia. Finalmente, los comentarios en redes y las protestas en el establecimiento originaron la disculpa de la compañía.

“Me disculpo sinceramente con los dos hombres que fueron arrestados”, afirmó Kevin Johnson, presidente de la compañía, y recalcó que el suceso ha hecho que se active “una revisión completa de sus prácticas. Starbucks se opone firmemente a la discriminación y la discriminación racial”, añade la carta hecha pública este domingo.

“Nos disculpamos con los dos individuos y nuestros clientes por lo que tuvo lugar en nuestra tienda de Filadelfia el jueves”, tuiteó la empresa en su cuenta oficial de Twitter.

We apologize to the two individuals and our customers for what took place at our Philadelphia store on Thursday. pic.twitter.com/suUsytXHks

— Starbucks Coffee (@Starbucks) April 14, 2018