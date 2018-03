Se estrella avión privado con 11 personas a bordo en Irán

Hasta el momento no hay reporte de las víctimas del avión procedente de Turquía

Un avión privado turco que volaba de Emiratos Árabes Unidos a Estambul con un grupo de jóvenes mujeres se estrelló el domingo por la noche en una región montañosa de Irán, con un saldo de 11 personas muertas, dijeron las autoridades.

Hace unos días el mismo avión llevó a Dubái a un grupo de jóvenes a una despedida de soltera.

La televisión estatal iraní citó a Mojtaba Khaledi, portavoz de la organización de gestión de emergencias del país, diciendo que el avión impactó contra una montaña en Shahr-e Kord y estalló en llamas.

Shahr-e Kord está a unos 370 kilómetros al sur de la capital, Teherán. Khaledi informó más tarde que aldeanos llegaron al sitio del siniestro en la cordillera Zagros y no hallaron sobrevivientes. Agregó que se realizarán pruebas de ADN para poder identificar a las víctimas.

Algunos aldeanos dijeron haber visto llamas provenientes del motor del avión antes del accidente, de acuerdo con un informe de la agencia estatal de noticias iraní Mizan.

La agencia de noticias semioficial Fars dijo que el avión despegó del Aeropuerto Internacional Sharjah rumbo a Estambul alrededor de las 16:41 horas. Alrededor de las 18:01 algo parece salir mal con el vuelo, al parecer el avión comenzó a ganar altitud y luego cae drásticamente en minutos, de acuerdo con datos publicados en el sitio FlightRadar24, donde se puede ver el trayecto de los vuelos.

Autoridades de aviación civil de EAU dijeron que el avión salió del Aeropuerto Internacional Sharjah rumbo a Estambul. La empresa privada que maneja las relaciones públicas para el aeropuerto de Sharjah, donde tiene su sede la aerolínea de bajo costo Air Arabia, declinó hacer comentarios de inmediato. Sharjah es un emirato cercano a Dubái.

La agencia de noticias turca Dogan identificó el avión como un Bombardier CL604, con número de serie TC-TRB. El Ministerio de Transporte de Turquía dijo que la nave pertenece a una compañía llamada Basaran Holding, que no pudo ser contactada de inmediato por The Associated Press.

Mina Basaran, una mujer de 28 años que es miembro de la junta directiva de Basaran Holding y ha sido señalada para ser la próxima directora de la compañía, colocó fotos en Instagram de lo que parece ser su despedida de soltera en Dubái. Entre las fotos hay una del avión, colocada hace tres días.

Los videos más recientes colocados en la cuenta de la mujer la muestran con unas amigas en un concierto de la cantante británica Rita Ora, en un popular club nocturno de Dubái.

El 18 de febrero pasado, un turbohélice bimotor ATR 72, que cubría la ruta entre Teherán y la ciudad de Yasuj y en que viajaban 66 personas, se estrelló contra la cumbre del monte Dena, 50 minutos después de su despegue en el aeropuerto de Mehrabad de la capital iraní.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el aparato chocó contra la cumbre del monte Dena, debido a la neblina y las malas condiciones del tiempo que existían en la zona.