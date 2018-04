Se siguen dando con todo

A pesar de las críticas ciudadanas y de representantes de diversos sectores de la sociedad que los urgen a presentar propuestas sobre cómo enfrentarían los problemas que aquejan al país y a los mexicanos, los candidatos presidenciales siguen enfrascados en acusaciones, ataques y descalificaciones, igual que lo han hecho desde mediados de diciembre, cuando se iniciaron las precampañas.

A cual más de los contendientes postulados por las coaliciones partidistas Juntos Haremos Historia, Por México al Frente y Todos por México no dejan pasar día en que no se lancen todo tipo de cargos vinculados a violencia, corrupción e impunidad, que si bien son los males más graves, no son los únicos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

A cuatro días de que concluya el último periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, varias importantes iniciativas aprobadas en la Cámara de Diputados y turnadas al Senado seguramente irán a dar al congelador de la sede del Paseo de la Reforma, ante la imposibilidad de que los dictámenes de alguna de ellas pudieran ser discutidos para recibir luz verde.

Entre ellas están la transformación de la PGR en Fiscalía General de la República, la designación del titular de ésta y del Fiscal Anticorrupción y los estatales; la desaparición del fuero constitucional y la eliminación del arraigo, esta última aprobada en la sesión de ayer en San Lázaro.

Con todo y la importancia que tienen, a algunas, como a la abolición del fuero a servidores públicos de todos los niveles, incluso el Presidente de la República, ya le encontraron peros como el de que pueda ser inconstitucionalidad y motivo de controversia, en caso de que la aprobación de los diputados fuera ratificada por los senadores.

De siempre se ha sabido que es muy difícil acabar con esa figura constitucional que no solamente ha privilegiado y protegido a funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, legisladores e integrantes del Poder Judicial, sino que ha propiciado corrupción e impunidad de muchos de quienes han ocupado, y ocupan, esos cargos.

Desde que el pleno de la Cámara Baja por unanimidad aprobó el dictamen, se esperaba que en el Senado no iría lejos: en primer lugar porque es una carrera contra el tiempo, ya que por ser reforma constitucional, aun siendo aprobada en la sede senatorial, tendría que ser remitida a las legislaturas de los estados, la mayoría de las cuales deberá ratificarla.

Son varios los juristas que han alertado que de ser aprobada esa reforma, como lo hicieron los diputados, tiene el riesgo de ser considerada inconstitucional y motivar controversias, por lo que en el Senado se considera que la minuta deber regresar a la colegisladora para su revisión y corrección.