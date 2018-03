Se suicida sospechoso de ataques explosivos en Texas

El sospechoso de una oleada de ataques con paquetes bomba que atemorizaron a Austin, Texas, el mes pasado se inmoló a primera hora de este miércoles al ser cercado por las autoridades, poniendo fin a un dramático episodio que causó dos muertos y cuatro heridos en la capital de Texas.

AUSTIN BOMBING SUSPECT IS DEAD. Great job by law enforcement and all concerned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de marzo de 2018