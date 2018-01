Sedena desmiente muerte del soldado Martín Moctezuma

Luego de que se difundiera por redes y diferentes medios de comunicación la supuesta muerte por una emboscada en Chihuahua del soldado Martín Moctezuma Luis Hernández, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), confirmó a La Razón que es falso dicho deceso.

El Teniente Coronel, Uziel San Juan, jefe de prensa de la Sedena, aseguró que la propia dependencia no ha emitido ninguna postura al respecto porque la supuesta muerte se dio a conocer por redes sociales y de inmediato, la 46 Zona Militar de Ixtepec les confirmó que se trataba de algo falso.

“No han sacado nada, lo único que sé es que no es verídico y no le pusimos atención porque no es tan impactante, por ello no han sacado nada” dijo a La Razón el Teniente Coronel.

Por su parte, la dirección General de Comunicación Social dijo que al momento no hay versión oficial, pero esperan lo más pronto emitir algún boletín.

“Nosotros ya recopilamos información con aquella zona militar, es falso, pero esperemos que más tarde podamos subir algún boletín para dar nuestra postura, pero es falso” contestó a este medio, el Cabo de Servicio del área de la dependencia.

El pasado viernes, diferentes medios difundieron que el soldado Martín Moctezuma Luis Hernández fue acribillado en una emboscada en Chihuahua; Luis Hernández tomó fama luego que rompiera en llanto al no poder salvar la vida de una mujer y su hija tras el sismo del 19 de septiembre en Jojutla, Morelos.

En redes se difundió que sujetos armados emboscaron a los uniformados del 21 batallón de infantería, a la que pertenece Martín Moctezuma, tras un operativo de quema de plantíos de amapola para la elaboración de drogas sintéticas.

