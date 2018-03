Luego de que el empresario Manuel Barreiro y sus socios tramitaron amparos, suspensiones para impedir que la Procuraduría General de la República (PGR) avance en el caso de lavado de dinero que involucra presuntamente al candidato presidencial Ricardo Anaya, diputados del PRI pidieron a las autoridades continuar con la investigación para “llegar a sus últimas consecuencias”.

“La autoridad que está haciendo la investigación debe de llegar hasta las últimas consecuencias, desvincular el tema político de su oficio que le ha sido conferido a través de su reglamento y a través de las leyes que lo rigen, y en ese tenor debe mantenerse en una averiguación neutral, imparcial, fuera de la arena del campo político”, dijo Víctor Giorgana, quien es diputado y vicecoordinador de Elecciones y Vinculación con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.

Mencionó que sería muy lastimoso para la PGR, “después de este relajo que han armado (los panistas) en torno al presunto lavado de dinero, no hubiera conclusión del caso. No conozco el alcance de los amparos, pero la conclusión del caso tiene que darse, porque si no quien quedara muy mal parada es la Procuraduría”.

Por su parte, la diputada priista Carolina Viggiano Austria, confió que en el caso de Anaya haya “consecuencias”, pues mencionó que la gente ya está “cansada” de que sólo haya escándalos y no sancionados.

“En éste va a haber consecuencias, ojalá las haya, porque la gente está cansada de la impunidad, de que sólo sea un escándalo y que no hay un castigo, una sanción”, declaró la también coordinadora regional de la segunda circunscripción en la campaña de José Antonio Meade.

Dijo que el PRI no está interesado en que Ricardo Anaya participe o no en la contienda electoral, pero comentó que la investigación debe continuar.

“Él (Anaya) tiene todo el derecho a defenderse. Nosotros no podemos violentar su derecho de audiencia y ninguno de sus derechos, y después de que él haya desahogado todo el proceso hay elementos constitutivos de un delito, por supuesto que debe consignarse”, indicó.

Calificó como “una cortina de humo” las declaraciones que ha hecho Anaya sobre que hay “guerra sucia” de la PGR en su contra, por lo que le recomendó presentar pruebas a su favor.