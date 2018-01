Sensores sísmicos de Oaxaca no envían señal a la CDMX: Mancera

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que los sensores sísmicos instalados en Oaxaca no funcionan, por lo que si hubiera un temblor en esa entidad la alerta no se activaría en la capital del país.

En conferencia de prensa, Miguel Ángel Mancera indicó “las estaciones de alerta sísmica de la zona de Oaxaca no están enviando señal en este momento, no tenemos señal, estamos corroborando si hay alguna falla en las transmisiones o qué sucede pero es mi deber informar que tenemos un reporte de que no hay servicio, todas las demás están funcionando, las de Oaxaca no”.

Por su parte, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) debido al temporal que se registra en dicho estado, se han caído torres y afectado 14 sensores, los cuales no pueden ser reparados por falta de recursos.

Precisó que el estado de Oaxaca tiene un adeudo de 24 millones de pesos a los cuales deberán sumarse 14 millones de pesos que se requieren para este año.

“En caso de que se pague el adeudo, tendrían que pasar dos semanas para que se restablezca el servicio de los sensores en Oaxaca, pues habría que cambiar los equipos”, agregó Miguel Ángel Mancera.

cls