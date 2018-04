Ante el anuncio que dio Donald Trump de enviar militares a la frontera sur de Estados Unidos en lo que se construye el muro, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, respondió que si el estadounidense lo hace, realizará una manifestación junto con más ciudadanos vestidos de blanco para pedir “paz”.

“Si Donald Trump llega a desplegar militares en toda la frontera, en son de paz nosotros nos manifestaríamos en toda la frontera, vestidos de blanco.

“Miles de mexicanos a lo largo de los 3 mil 185 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Una cadena humana de mexicanos por la paz para buscar un entendimiento con el gobierno de Estados Unidos sin uso de la fuerza, sin muros”, declaró en su gira de campaña en Coahuila.

El Dato: El presidente de EU, Donald Trump, dijo que enviaría al ejército de su país a la frontera con México en lo que se construye el muro.

En tanto, pidió no “adelantarse”, porque la amenaza que lanzó el magnate aún son declaraciones. Sostuvo que Trump no tiene fundamento legal para mandar militares a la frontera sur de su país y aunque, agregó, tiene la facultad para movilizar a las fuerzas armadas, deberá explicar al Congreso estadounidense y a los ciudadanos el por qué lo hace.

“Hay que actuar con prudencia, porque se trata de una declaración. Todavía no se llevan a cabo estas acciones. Es una amenaza, pero no hay un fundamento legal.

“Aunque él (Trump) tenga esa facultad para movilizar tropas a la frontera, tiene que dar una explicación al Congreso y al pueblo estadounidense. No hay que adelantarnos, porque no deja de ser parte de la propaganda política”, indicó.

En compañía de su esposa, Beatriz Gutiérrez, quien por primera vez dio un discurso en un mitin del tabasqueño, el político consideró que las declaraciones antimexicanas que realiza Trump son con el fin de promocionarse políticamente para su reelección presidencial, pues comentó que el mandatario estadounidense comprobó que obtiene simpatías al amenazar a México.

Sin embargo, le recomendó no abusar de las amenazas que hace contra este país y pidió que actué como jefe de Estado: con serenidad. Además, le solicitó que no ofenda a México, porque eso, aseveró, no le ayudará para su reelección.

De la convocatoria a un debate acerca de su situación patrimonial, López Obrador respondió a su contrincante José Antonio Meade que en los debates que organizará el Instituto Nacional Electoral (INE) se verán las caras.

“¿Saben que me aconsejan mis asesores de todos los pueblos? Me dicen ´no te pelees, sereno moreno, no caigas en ninguna provocación´. Vamos nosotros a recorrer el país. ¿Saben desde dónde lanzan todas esas convocatorias, esos retos? desde la Ciudad de México. No recorren los pueblos, no se asolean. Yo los invito a que recorran los pueblos. Ya va a haber debates, va a haber tres debates y ahí nos vamos a ver las caras”.