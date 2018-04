Aquí en la tierra, serie mexicana producida por Gael García Bernal, Kyzza Terrazas y Jorge Dorantes se estrenó ayer en el nuevo festival Canneseries —que se lleva a cabo del 4 al 11 de abril— con una gran aceptación, ya que la mítica sala Lumiére del Palacio de Festivales de Cannes tuvo máxima concurrencia durante la exhibición de esta serie nominada.

Gael García y Kyzza Terrazas, creadores de la serie desfilaron en la alfombra que precedió la exhibición de Aquí en la Tierra, como parte del elenco, la actriz mexicana Sofía Sisniega, la colombiana Paulina Dávila, la española Ariadna Gil y el actor mexicano Alfonso Dosal, también formaron parte de la gala.

El filme que se presentará próximamente en el continente americano a través de la plataforma Fox Latinoamérica y compite ante nueve producciones en el certamen parisino: Cacciatore-The Hunter (Italia, 2017), Félix (España, 2018), Killing Eve (E.U.A, 2018), Miguel (Israel, 2017), Mother (Corea del Sur, 2018), State of Happiness (Noruega, 2018), The Typist (Alemania 2017), Undercover (Bélgica, 2018), When heroes fly (Israel, 2017).

En la principal sala del Palacio de Festivales de Cannes y entre aplausos Gael García agradeció la nominación: “Esta serie es muy transversal, toca la política mexicana, y otros temas, es interesante además en este momento porque va a haber elecciones en México. Tengo una gran responsabilidad con el lugar en el que vivo”, comentó.

Canneseries se celebra paralelamente al Mercado Mundial de Televisión, el MIPTV, desde el pasado 4 de abril. “Fue una muy grata sorpresa haber sido seleccionados. Este proyecto se ha cocinado a fuego lento. Es una serie muy cargada de cosas. Ha sido emocionante y una linda manera de coronar este primer proceso”, explicó el cocreador de la serie, Kyzza Terrazas.

Cuenta en su elenco con la actuación de Tenoch Huerta, Alfonso Dosal, Daniel Giménez Cacho, Ariadna Gil, Paulina Dávila, el propio Gael García Bernal y Luis Gnecco, entre otros. Entre los directores de los episodios figuran reconocidos directores de cine mexicano como Everardo Gout, Mariana Chenillo y Alonso Ruizpalacios, entre otros, además del propio Gael García Bernal, que dirigió el primer episodio.

La serie cuenta la vida de “Carlos”, miembro de una de las familias más poderosas de México, y cuya vida da un fuerte giro repentino cuando su padre es encontrado muerto.

El jurado del nuevo certamen está presidido por el escritor estadunidense Harlan Coben y será el encargado de elegir y entregar los premios en la clausura del certamen a finales de esta semana.

El Canneseries, que busca convertirse en el festival de referencia mundial para las series de televisión, concederá cinco premios: mejor serie de televisión, mejor música, mejor guión, mejor intérprete, mejor intérprete especial (destinado a parejas o grupos de actores).

Como particularidad, el festival, que no está vinculado con el festival de cine de Cannes aunque comparte al puerto mediterráneo francés como sede con el otro mítico certamen que comenzará en mayo, solo entregará un premio a la mejor interpretación, y no distinguirá entre actores masculinos o actrices.