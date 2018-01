Armando Ahued, precandidato de la coalición Por la Ciudad de México al Frente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y el líder de la corriente perredista Vanguardia Progresista, Héctor Serrano, desayunaron ayer en un restaurante del sur de la capital.

“Agradezco públicamente a mi amigo y colega @HectorSerranoC que me ha demostrado su afecto y apoyo durante muchos años. Todos juntos con #MexicoalFrente”, tuiteó el exsecretario de Salud capitalino junto a la foto que subió con el exsecretario de Gobierno.

Más tarde, el aspirante se reunió con un grupo de vecinos de la delegación Magdalena Contreras, a quienes manifestó que ha dado resultados en su trabajo y si aspira a ser jefe de Gobierno.

Ahued dijo que asuntos de la ciudad, como movilidad y seguridad, deben atenderse con una visión metropolitana. Aseguró que, de ser jefe de Gobierno, abordaría esos y otros problemas de la capital del país igual que un médico aborda a un paciente.

“A mí me ayudaría mucho que ustedes me digan qué les pasa, qué quieren, qué no les gusta, qué proponen”, dijo el precandidato ante los presentes.