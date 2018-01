La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reiteró que transfirió en tiempo y forma todos los recursos que por ley que le correspondían al gobierno de Chihuahua según el presupuesto y explicó que, lo que no se depositó fue un dinero adicional que pedía la entidad a través de convenios adicionales, por lo que no se puede “extorsionar” a la dependencia por ese tema.

Informó que para este año la entidad recibirá tres mil millones de pesos adicionales a lo aprobado para 2017, con lo cual llegará a 44 mil 106 millones de pesos.

“Eso no da ningún sustento para tratar de extorsionar a la dependencia o politizar el tema. La secretaría es institucional, se rige conforme a las normas aplicables y eso es lo que hemos venido haciendo y lo que se ha venido aclarando. No se puede extorsionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por recursos que no corresponden conforme a la ley”, subrayó la subsecretaria Vanessa Rubio.

El dato

La SHCP informó que el pasado 27 de diciembre se mantuvo comunicación con autoridades chihuahuenses para explicarles la situación de los cuatro convenios.

En su oportunidad, el subsecretario de Egresos, Fernando Galindo Favela, detalló en conferencia de prensa que con el estado de Chihuahua, encabezado por Javier Corral, se firmaron cuatro convenios por recursos adicionales, de ellos sólo se pagó uno por un monto de 20.4 millones de pesos.

Agregó que el segundo convenio por 44.8 millones no se sufragó, ya que la cuenta bancaria proporcionada por el estado fue rechazada por el banco comercial y fue hasta el 8 de enero de 2018 que la entidad presentó la cuenta validada.

El tercero y cuarto convenios, por 35.3 y 700 millones de pesos, respectivamente, destinados para gasto corriente, no se entregaron por falta de suficiencia presupuestaria, y precisó que, al día de hoy, no es factible normativa ni presupuestalmente realizar transferencia alguna relativa a dichos convenios, en virtud de la vigencia anual del presupuesto 2017.

Además de que no se entregarán nuevos recursos adicionales a la entidad hasta que esté resuelta la controversia que hay entre el estado y la dependencia federal.

“La entrega de estos recursos es vigilada constantemente por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, integrada por los secretarios de finanzas de los estados, y cuya coordinación, que recae en el estado de Baja California Sur, ya se pronunció mencionando que se entregaron las Participaciones y Aportaciones Federales en tiempo y forma”, indicó.

Según un comunicado de la dependencia, la falta de disponibilidad presupuestaria afectó no sólo a Chihuahua, sino también a Tlaxcala y Zacatecas, por lo que insistió en que la Secretaría de Hacienda “ha cumplido a los chihuahuenses, entregando, a través del gobierno del estado, los recursos económicos que le corresponden por ley”.

Reiteró que en ningún momento se ha condicionado la entrega de los recursos que le corresponden al gobierno de Chihuahua: “La Secretaría de Hacienda siempre ha estado y estará a favor de la transparencia y la rendición de cuentas”.

Además, enfatizó que durante 2017, transfirió a Chihuahua, en tiempo y forma, todos los recursos que por ley le correspondían, pues explica que el estado recibió 43 mil 56 millones de pesos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales, lo que implicó dos mil millones de pesos adicionales respecto al Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2016.

La dependencia rechazó las declaraciones del gobernador Javier Corral sobre la falta de recursos para la entidad y las calificó como “interpretaciones que pretenden confundir a la población sobre un tema que es exclusivamente técnico, jurídico y financiero.

“Estamos absolutamente comprometidos con la transparencia y con la total disposición de seguir trabajando con todas las entidades federativas, en el marco del federalismo fiscal, como lo hemos venido haciendo desde el inicio de la actual administración”, indicó.