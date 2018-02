Sheinbaum insiste en tener ventaja en CDMX

La precandidata de Morena para el Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, insistió que ella tiene la ventaja en la intención de voto en la capital, luego que su contendiente por el Frente, Alejandra Barrales, afirmara que ambas están en un empate técnico.

Sheinbaum dijo desconocer el origen de los datos de la abanderada por el Frente, pues los resultados que ella tiene le favorecen en las 16 demarcaciones de la Ciudad. “No sé cuáles sean sus datos, a lo mejor ella lo dice para que piensen que están bien, pero nosotros tenemos otra información que nos da ventaja en las 16 delegaciones y sobre todo lo que nos dice la ciudadanía”, refirió.

Durante su cierre de precampaña en una Asamblea Estatal celebrada en el Centro de Convenciones de Tlatelolco, en el que la precandidata Cristina Cruz declinó, la morenista destacó que trabajará sobre la base de un proyecto anticorrupción donde no habrá acuerdos en lo “oscurito”.

“No establecemos relaciones de contubernio, porque el que establece compromisos en lo oscurito para llegar a un cargo público, llega para pagar esos compromisos y nosotros no, nosotros no usamos recursos públicos de los gobiernos que son de la gente no nos enriquecemos con recursos públicos aspiramos a una sociedad más justa”, sostuvo.

Sheinbaum advirtió que durante el proceso electoral habrá “guerra sucia” para desfavorecerla, e incluso acusó al Jefe de Gobierno de querer hacer “propaganda política” al afirmar de que existe narcomenudeo en Tláhuac, delegación gobernada por el morenista Rigoberto Salgado.

