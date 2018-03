Yo espero que no gane López Obrador; creo que sería un retroceso tremendo para la democracia en México, aseveró el Premio Nobel de Literatura en 2010, Mario Vargas Llosa.

Advirtió del “suicidio democrático” que cometerían los mexicanos al elegir como Presidente, en los comicios del 1 de julio, al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

En el marco de la presentación de su obra La llamada de la Tribu, una autobiografía intelectual y política en la que contrasta las discrepancia, y semejanzas de siete autores liberales que han marcado su vida, que se llevó a cabo en Madrid, España, el escritor peruano aseguró que el político tabasqueño representa una democracia populista y demagógica, con recetas que están absolutamente fracasadas en el mundo entero, por lo que deseó que los mexicanos voten con lucidez y no con el estómago.

El Dato: En 1990, Vargas Llosa llamó a México “la dictadura perfecta”, pues aunque había un cambio de Presidente cada seis años, el PRI permanecía en el poder.

Señaló que “los venezolanos tuvieron cinco veces la oportunidad de votar por la democracia y rechazar la demagogia populista y votaron esta opción, hasta que a la sexta ya no había libertad de votar porque las elecciones estaban fraguadas”.

Cuestionado sobre si está dispuesto a debatir con el aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia en torno a su propuesta de gobierno, toda vez que el líder de Morena se autodefine como un liberal, Vargas Llosa lanzó una carcajada y de forma sarcástica cuestionó dichos argumentos. “¿Él se considera un liberal?”, indicó. mientras continuaba riendo, sin dar una respuesta al respecto.

“Mi esperanza es que haya suficiente lucidez como para ver a dónde conduce ese suicidio de votar por el populismo, de votar por la demagogia, con recetas que están absolutamente fracasadas en el mundo entero”, recalcó.

Mario Vargas Llosa reconoció que existe un grave riesgo de que en las elecciones de México el crimen organizado pueda intervenir, para tratar de influir en el resultado.

Desde su óptica, los mexicanos deben tomar en consideración la tragedia que ocurre en Venezuela, donde acusó que se ha impuesto una dictadura.

“Las encuestas dicen que hay una posibilidad grande de que México retroceda de la democracia hacia una democracia populista, demagógica. ¿Van a ser tan insensatos los mexicanos teniendo el ejemplo trágico, horrible de Venezuela, de votar por algo semejante?”, cuestionó.

Autor de los libros La ciudad y los perros, La tía Julia y el escribidor, La fiesta del Chivo, Travesuras de la niña mala y Pantaleón y las visitadoras, previó que el gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, incurra en “un fraude monumental”, en las elecciones del próximo 22 de abril.

Hace tres meses, Vargas Llosa afirmó que el populismo “es un tipo de enfermedad que afecta al sistema democrático. Sacrifica el futuro de un país por un presente transitorio”.

Resaltó en esa ocasión que el tema es complicado de encarar, ya que genera “confusión” al presentar una “ficción como real” y tener una gran capacidad de adaptación.

“A veces (el populismo) se pone la máscara de la derecha, a veces la de izquierda. Puede afectar democracias jóvenes y democracias establecidas”, precisó.

Mario Vargas Llosa destacó que “el principal enemigo de la democracia es el populismo”, al insistir que es “una enfermedad escurridiza” porque es difícil de enfrentar.

En América Latina, citó dos casos: Venezuela, que está en una “ruina total, al borde del precipicio” y la Nicaragua de Daniel Ortega.

“El caso de Venezuela debería ser ejemplar para educarnos a los latinoamericanos para no incurrir en la fantasía de que un hombre fuerte, con ideas marxistas adaptadas al siglo XXI, podría resolver los problemas del subdesarrollo y traer la verdadera justicia y la verdadera libertad a un país”, dijo.

“Es buen escritor, pero un mal político”

Luego de que el escritor Mario Vargas Llosa declaró que si Andrés Manuel López Obrador gana la Presidencia de México, haría a este país “retroceder a una democracia populista y demagógica”, el candidato de Morena manifestó: “Es su manera de pensar, es buen escritor, pero un mal político”.

Después de una reunión con militantes morenistas en Chihuahua, el tabasqueño subrayó que no va a caer en provocaciones.

“No voy a caer en provocaciones. Es un gran escritor”, enfatizó.

-¿Zapatero a sus zapatos?—preguntó una reportera.

-Sí y no quiero decir otras cosas y no estoy para caer en ninguna provocación, no me voy a enganchar. Es amor y paz —dijo el político tabasqueño y evitó dar otra declaración sobre el escritor peruano.

Con información de Yared de la Rosa