Si FBI espió mi campaña, es más grande que Watergate, advierte Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio crédito a los informes de que espías del FBI se infiltraron en su campaña presidencial, y sostuvo que “¡si es así, es más grande que Watergate!”.

Wow, word seems to be coming out that the Obama FBI “SPIED ON THE TRUMP CAMPAIGN WITH AN EMBEDDED INFORMANT.” Andrew McCarthy says, “There’s probably no doubt that they had at least one confidential informant in the campaign.” If so, this is bigger than Watergate!

