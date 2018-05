Después de llamar a los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios “minoría rapaz” y que tienen secuestrado al país, el candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se dijo abierto al diálogo con ellos, sin embargo, puso como condición que actúen con respeto al Estado de derecho.

“Con todos me reúno, no hay ningún problema, no tengo enemigos, sólo tengo adversarios. Si me invitan, voy sin ningún problema, siempre y cuando se respete el Estado de derecho y se haga el compromiso de que ya no van a seguir medrando al amparo del poder público y que van a hacer negocios legales, que no van a utilizar el tráfico de influencias”, dijo en el marco de una gira por Yucatán.

“Quiero aclarar que no tengo ninguna diferencia, ningún pleito con los empresarios de México. Nosotros respetamos a los empresarios de México, me he reunido con todos, con los comerciantes, de los municipios y estados del país”, insistió.

Asimismo calificó como “artificial” el asunto por el que lo acusan sus adversarios, pues “es parte de la propaganda en contra nuestra” para descalificar su candidatura a la Presidencia.

“De manera mañosa están queriendo decir que estamos en contra de los empresarios. No es cierto. Estamos en contra de la mafia del poder, de la riqueza mal habida, de la corrupción, no en contra de los empresarios”

Andrés Manuel López Obrador

Candidato presidencial

En consecuencia, tachó al resto de los candidatos de estar nerviosos y dijo que lo único que le pueden mencionar a los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios es que se ha mantenido “respetuoso”.

“Están muy nerviosos, desesperados, porque la gente quiere un cambio verdadero, pero lo único que pueden decir es que no tengo problemas con los empresarios”.

Sin embargo, dijo a los líderes de negocios que de vez en cuando se les debe recordar que no son los dueños del país.

“De vez en cuando hay que hacerles ver, tienen que comprender que no son los dueños de México, que es el pueblo el único amo que existe en el país, entonces es mucha arrogancia que se esté reuniendo una cúpula y que quiera frenar el cambio en el país, luego de que ellos han llevado a México a esta grave crisis económica y social”, expuso.

El morenista condicionó el respeto hacia ellos, siempre y cuando no caigan en actos de corrupción y aclaró que con los únicos que está en contra, es con los pertenecientes a la “mafia del poder”.

“Ahora, de manera mañosa, deshonesta, están queriendo decir que estamos nosotros en contra de los empresarios. No es cierto. Estamos en contra de la mafia del poder, de la riqueza mal habida, de la corrupción, no en contra de los empresarios. El que invierte, el que genera empleos, el que apoya el desarrollo el país y lo hace de manera honrada merece respeto”, concluyó.