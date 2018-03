En una jornada dominada por las protestas tanto a favor como en contra de la construcción del muro fronterizo de Donald Trump en Otay Mesa, California, unos estadounidenses aprovecharon la ocasión para convertir una bandera en jirones y demostrar su odio por México.

Trump supporters snatch Mexican flag from passing car and then did this. #fox5sandiego @realtrump pic.twitter.com/AiB7BjWZsZ

— jaime chambers (@jaimechambers) 13 de marzo de 2018