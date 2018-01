Sin muro no habrá TLCAN, advierte Trump e insiste en que México lo pagará

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en su cuenta de Twitter que no ha cambiado de opiniones sobre el muro fronterizo con México y refutó a su propio jefe de despacho acerca del tema.

“El muro es el muro, nunca ha cambiado ni evolucionado desde el primer día que lo concebí”, tuiteó el presidente tras las declaraciones de John Kelly, quien señaló que el muro no es necesario en toda la frontera y que no hay manera de que México lo pague.

“Sin muro no hay trato”, apuntó el republicano en referencia al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que actualmente negocia su gobierno con México y Canadá.

We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de enero de 2018

Antes de viajar a Pennsylvania para apoyar al republicano Rick Saccone Trump reiteró sus amenazas de cancelar del acuerdo comercial.

Agregó que el muro “será pagado, directa o indirectamente, o mediante un reembolso a más largo plazo, por México” y recordó que el pago por la valla fronteriza es una ‘insignificancia’ comparado con lo que gana México gracias a Estados Unidos.

Según legisladores demócratas que se reunieron el miércoles con Kelly, éste les dijo que hay tramos de la frontera donde el muro no es necesario, cosa que Trump desconocía cuando hizo sus promesas de campaña.

The Wall is the Wall, it has never changed or evolved from the first day I conceived of it. Parts will be, of necessity, see through and it was never intended to be built in areas where there is natural protection such as mountains, wastelands or tough rivers or water….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de enero de 2018

….The Wall will be paid for, directly or indirectly, or through longer term reimbursement, by Mexico, which has a ridiculous $71 billion dollar trade surplus with the U.S. The $20 billion dollar Wall is “peanuts” compared to what Mexico makes from the U.S. NAFTA is a bad joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de enero de 2018

