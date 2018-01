Por sismo en Honduras activan alerta de tsunami en 12 países; luego la cancelan

Un sismo de 7.6 grados Richter —inicialmente reportado como un movimiento de 7.8 grados— se registró anoche frente a las islas del Cisne, a 300 kilómetros de la costa norte de Honduras, por lo que el Centro de Alerta de Tsunamis emitió una advertencia en la costas del Caribe, desde México hasta Panamá, y para las islas Caimán y Jamaica.

“Sucedió a 66 kilómetros de la Isla del Cisne, es alejado del territorio hondureño, pero se sintió en Gracias a Dios, Colón, Olancho y sectores alejados como Cedeño y el Distrito Central”, regiones en el Caribe, oriente, centro y sur del país, dijo el titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Lisandro Rosales.

El presidente electo de Honduras, Juan Orlando Hernández, informó acerca de la activación del sistema de emergencias en todo el país y llamó a mantener la calma. “Ante el movimiento telúrico registrado en nuestro país, hemos activado el sistema de emergencias, por favor mantener la calma, reportar cualquier emergencia al @911Honduras”, escribió el mandatario, recién reelecto, en Twitter.

En las Islas Caimán, el sargento de policía, Dave McKay, dijo a la agencia The Associated Press que las autoridades de manejo de emergencia no habían emitido una alerta de tsunami, sino que monitoreaban la situación.

La Copeco de Honduras anunció por su parte que inició un monitoreo a nivel nacional, para determinar posibles daños. Sin embargo, el epicentro del terremoto está alejado de centros urbanos por lo que, hasta el momento de cierre de esta edición, las autoridades hondureñas no reportaron daños causados por el terremoto, ni tampoco número de muertes.

La intensidad del sismo propició que se activara la alerta por tsunami en los países centroamericanos, así como en la Islas Caimán, San Andrés y Providencia (Colombia), Jamaica y Cuba, entre otros.

De acuerdo con medios locales, el movimiento sísmico también fue percibido en otras naciones centroamericanas, como Guatemala, Nicaragua y Costa Rica.

Según el organismo meterológico de Honduras, se esperaban olas entre 0.3 y 1 metro de altura. Sin embargo, minutos después el ente canceló la alerta.

Medios hondureños transmitieron imágenes del pánico que provocó el temblor, y señalaron que el movimiento telúrico: en videos compartidos en redes sociales se observa cómo algunas zonas quedaron sin servicio eléctrico.