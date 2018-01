Una nueva voz se suma al debate en torno al tema de los abusos sexuales en Hollywood. Ahora es la legendaria actriz francesa Brigitte Bardot quien califica de “casos hipócritas” los que fueron denunciados por famosas que han declarado haber sido víctimas de acoso o abuso sexual por parte de productores. “Respecto a las actrices, y no a las mujeres en general, se trata en la gran mayoría de los casos de (denuncias) ridículas, hipócritas, sin interés”, dijo durante una entrevista con la revista Paris Match.

La estrella que fue un mito erótico durante los años 60 en el cine francés, indicó que estos temas ocupan el lugar de asuntos importantes “sobre los que habría que debatir”.

Durante la charla con el medio, Bardot afirmó: “hay muchas actrices que se hacen las provocadoras con los productores para obtener un papel. Luego, al hablar de ellos, dicen que fueron acosadas, en realidad, en lugar de beneficiarlas, las perjudica”.

Al ser cuestionada si ella padeció durante su carrera acoso o abuso sexual, la actriz respondió que no. “Yo nunca he sido víctima de acoso sexual. Y me parecía encantador que me dijeran que era guapa o que tenía un buen trasero. Este tipo de piropo es agradable”, señaló.

El pasado 10 de enero, su compatriota la actriz Catherine Deneuve junto a otras 100 mujeres del ámbito artístico y cultural escribió una carta en la que se pronunciaron contra del movimiento #MeToo, al calificarlo como un acto de puritanismo sexual.

“La violación es un crimen. Pero la seducción insistente o torpe no es un delito, ni la galantería, una agresión machista”, escribieron en el diario Le Monde.