El precandidato el precandidato por la coalición “Juntos Haremos historia” solicitó a los asistentes a un evento con morenistas a que no grabarán; solo gobernación puede hacerlo, agregó

Tras la denuncia del panista, Ricardo Anaya de que personal del Cisen lo espiaba, el precandidato por la coalición “Juntos Haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, solicitó a los asistentes a un evento de Morena a que no grabaran pues “sólo los de Gobernación tienen permitido hacerlo”.

En el Estado de México, López Obrador indicó “ésta es una reunión para evaluar la estructura de promoción y defensa del voto, como dejan de estar presentes los de Gobernación tenemos que subraya que somos respetuoso de la ley electoral, que no vamos nosotros a infringir lo establecido legalmente”.

“De todas formas no sería recomendable que grabáramos, solo los de Gobernación tienen permitido grabar, los que no son de Gobernación no graben, por favor”, ironizó López Obrador.

Hoy por la tarde, Ricardo Anaya, precandidato de la coalición “Por México al Frente”, denunció a través de un video que compartió en redes sociales que personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) lo espía.

Ricardo Anaya con cámara en mano, le preguntó al conductor qué se le ofrece y por qué lo va siguiendo, a lo que el automovilista responde que es del Cisen, y que está de comisionado en la carretera para que no haya ningún problema.

