La interprete, de 50 años, fue caracterizada para la película The Goldfinch; no es la primera vez que altera su apariencia para su trabajo

La nueva apariencia de Nicole Kidman ha sorprendido a los curiosos que han paseado estos días por las calles de Nueva York y se han acercado al rodaje de la nueva película en la que participa la actriz australiana, The Goldfinch.

Por exigencias del guión, la intérprete, de 50 años, aparece con más arrugas, ojeras y canas, una caracterización de envejecimiento que a algunos ha llamado especialmente la atención debido a que hace apenas dos semanas lucía espectacular en la alfombra roja de los Oscar 2018.

No es la primera vez que vemos a la actriz transformándose por su trabajo. En Las Horas, donde interpretaba a Virgina Woolf, alteró drásticamente su nariz y ganó el Oscar a la mejor interpretación femenina (en 2003). También muta en la serie Top of the Lake, donde aparece con el pelo rizado y canoso.

Kidman interpreta a la señora Barbour, una acaudalada neoyorquina que se ve obligada a tutelar a Theo (Ansel Elgort) cuando su madre muere en un atentado terrorista en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

La película, dirigida por Brooklyn John Crowley y basada en el libro de Donna Tartt, El jilguero, ganador del Pulitzer en 2013.

