“Soy cristiano, Cristo es amor”, dice AMLO antes de iniciar campaña  

En el inicio de las conmemoraciones de Semana Santa, el candidato presidencial de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje que tituló “Una reflexión en días de guardar”, desde Palenque, Chiapas, donde se encuentra con su familia.

En el video de 5 minutos, el aspirante presidencial recuerda pasajes de la historia de México que protagonizaron Francisco I. Madero y Benito Juárez; también menciona al escritor tabasqueño Carlos Pellicer, quien, afirma, hablaba de un mundo cristiano y deseaba que no hubiera ni hambre ni miseria en ninguna parte.

“Cuando me preguntan de qué religión soy, digo que cristiano en el sentido más amplio de la palabra porque Cristo es amor y la justicia es amor”

Andrés Manuel López Obrador

Aspirante presidencial

Una breve reflexión en días de guardar. https://t.co/vi0sQDETZY — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 29 de marzo de 2018



En su mensaje, López Obrador también se refiere al papa Francisco, “habló de que los no creyentes cuando defienden una causa justa son profundamente humanos y profundamente cristianos, así me ubico: respetuoso de todas las creencias, religiones y también respetuoso de los no creyentes”, dice.

Finalmente, el tabasqueño afirma que independientemente de la religión que se profese todas las personas pueden dialogar y que considera que al amor al prójimo, “es de antes de la existencia de Jesús, es de antes de Cristo, es un principio que todos podemos profesar y llevar a la práctica”.

