Es una constante que cuando se habla del Barcelona, lo primero que se viene a la cabeza es Lionel Messi. Sin embargo, a pesar del ser el elemento más destacado del club blaugrana, el argentino no podría hacer todo y por eso cuenta con sus compañeros, quienes le hacen más fácil la tarea de ganar títulos con el Barca. No obstante, si Messi no está, entonces aparece alguien más. Bajo esta perspectiva, Luis Suárez se ha hecho de un nombre con el conjunto culé y el uruguayo se ha convertido en un jugador histórico dentro de este conjunto, debido a que es el jugador blaugrana que menos partidos necesitó para llegar a las 100 anotaciones en la liga española.

Con su doblete ante el Betis en el Benito Villamarín, Luis Suárez llegó a esta cifra en la Liga, convirtiéndose en el jugador que más rápido ha llegado a este dígito de goles en la historia del Barça.

Hasta el pasado domingo, sólo cuatro futbolistas culés se habían convertido en arietes centenarios del campeonato liguero, vistiendo la camiseta azulgrana: César Rodríguez, Ladislao Kubala, Samuel Eto’o y Lionel Messi.

El Dato: Suárez convirtió 111 goles en 159 partidos con el Ajax, aunque no pudo alzar el máximo trofeo del país neerlandés. Martin Jol confió en él cediéndole el brazalete de capitán.

La efectividad del delantero charrúa es innegable, pues sólo empleó tres temporadas y media, o lo que es lo mismo, 114 partidos, para lograr llegar a los 100 tantos. Detrás de él, sigue Samuel Eto’o, que necesitó 130 duelos y el podio lo cierra Kubala con 132. Lionel Messi y César están un poco más lejos de la marca de Suárez, ya que necesitaron 154 y 159 partidos, respectivamente.

Después de un período de sequía, en el inicio de temporada, Luis Suárez está en una inmejorable racha, que sólo se compara a la que tuvo en la temporada 2015/16. Ha marcado 9 goles en los últimos 7 encuentros de Liga, incluidos tres dobletes: en Anoeta, en el Villamarín y en el Camp Nou ante el Deportivo de la Coruña.

El buen estado de forma de Suárez es de llamar la atención, debido a que suma 15 tantos en 17 partidos en el torneo liguero, lo que lo convierte en el segundo rompe redes del campeonato español, sólo por detrás de Lionel Messi, que ha marcado en 19 ocasiones.

En su primera temporada con el club catalán, El Conejo consiguió 16 goles en la Liga, pero no pudo disputar los dos primeros meses de competición, debido a la sanción que la FIFA le impuso por su mordisco al defensa italiano Giorgio Chiellini, en el Mundial de Brasil 2014.

En la temporada 2015-16, la primera completa como azulgrana, Luis Suárez anotó 40 goles en La Liga, lo que le valió para ganar la Bota de Oro y el ‘Pichichi’ con el conjunto azulgrana. La pasada campaña, marcó 29 tantos y en ésta lleva 15.

Sumando todas las competiciones en las que ha estado con el Barcelona, Lucho es un delantero eficaz, puesto que ha anotado en 137 ocasiones en 174 participaciones. El charrúa tiene una media de 0.79 goles por partido.

El ariete vive en un estado de gracia pleno, debido a que no sólo logró este récord, sino que también ya igualó su mejor racha goleadora al conseguir una anotación en siete duelos consecutivos. Esta marca dio inicio el pasado 2 de diciembre ante el Celta de Vigo.