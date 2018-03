Subastan cámara de 1923 en 2.9 mdd; es la más cara de la historia

Una cámara fotográfica Leica de 1923 se subastó hoy en la Galería Westlicht de Viena por 2,9 millones de dólares, con lo que se convirtió en la más cara del mundo y de la historia.

“Varios coleccionistas en la sala y por teléfono participaron en la emocionante guerra de ofertas y elevaron el precio inicial de 400.000 euros a un resultado seis veces mayor”, añadió la galería a través de un comunicado.

Según la nota, el excelente estado de la cámara, el número 122 de la “serie 0”, la primera en salir al mercado, contribuyó a animar a los postores.

World Record! The most expensive camera in the world – a Leica!https://t.co/Xh7J55bIgH

— WestLicht (@WestLichtVienna) 10 de marzo de 2018