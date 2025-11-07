Educación: el camino más firme hacia la justicia social y pilar para la transformación del país

Durante este primer año de gobierno, la educación es el camino más firme hacia la justicia social. Por eso, desde la Secretaría de Educación Pública, se consolidó el programa Becas para el Bienestar como un pilar fundamental de la transformación educativa. Estas becas garantizan que ninguna niña, niño o joven abandone sus estudios por falta de recursos, al tiempo que fortalecen la equidad y la inclusión en cada escuela del país.

Cobertura nacional: todos los estados reciben apoyos. Se ha establecido un sistema de entrega directa y sin intermediarios, asegurando estabilidad para las familias.

Tanto la Beca Universal Rita Cetina como la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez y la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro conforman las políticas públicas con las que el Gobierno de México cumple el artículo 4o. de la Constitución, el cual establece que el Estado debe conformar un sistema de subvenciones para las y los estudiantes de todos los niveles del sistema de educación pública nacional, con prioridad en las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho de todos a una formación de calidad.

Las Becas para el Bienestar son un instrumento de justicia educativa y un compromiso con el futuro de México. Por ello, desde la SEP seguiremos fortaleciendo este programa hasta alcanzar la cobertura total, porque cada niña, niño y joven que estudia representa una victoria colectiva para nuestro país.

El objetivo es alcanzar la cobertura total en todos los niveles educativos. Ponen el foco especialmente en regiones indígenas, rurales y de alta marginación.

El objetivo es alcanzar la cobertura total en todos los niveles educativos ı Foto: Especial

En el actual ciclo escolar se han destinado 104 mil millones de pesos a este apoyo, en beneficio de 13.6 millones de estudiantes, desde nivel básico hasta superior, que reciben el recurso directo. Se estima que para 2026 se alcanzarán los 22 millones de beneficiarios.