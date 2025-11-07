Educación se consolida como motor de igualdad, justicia y bienestar para las y los mexiquenses

Las Becas para el Bienestar se consolidan como uno de los pilares más sólidos de la política educativa de la Cuarta Transformación al garantizar que ninguna niña, niño o joven abandone la escuela por falta de recursos en el Estado de México.

Hoy, más de 1.6 millones de alumnos mexiquenses reciben un apoyo directo que fortalece su permanencia escolar y promueve la igualdad de oportunidades. Este esfuerzo conjunto entre el gobierno federal y estatal ha colocado a la entidad entre las de mayor cobertura educativa en el país.

Durante el ciclo escolar 2024–2025, el programa registró un avance histórico en los tres niveles educativos.

Para el nivel básico, la Beca Universal Rita Cetina benefició a un millón 38 mil 965 estudiantes distribuidos en 17,128 escuelas públicas.

En educación media superior, la Beca Universal Benito Juárez llegó a 546 mil 081 jóvenes de 1,552 planteles, mientras que en educación superior, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro apoya a 33 mil 215 universitarios en 236 instituciones. Estas cifras, actualizadas en cada emisión de pago, reflejan un crecimiento constante y una ampliación continua del padrón de beneficiarios.

La beca ha resultado una gran ayuda para los gastos escolares de mi hijo, desde útiles hasta el transporte que él ocupa Arturo, padre de Iker Campero



Las becas no solo son un apoyo económico, sino un reconocimiento al esfuerzo de las familias y un impulso a la confianza de los jóvenes. Con un enfoque de equidad y justicia, los recursos llegan a los hogares que más los necesitan, ayudando a cubrir gastos de transporte, materiales, uniformes y alimentación, elementos clave para asegurar la continuidad educativa.

El impacto del programa se percibe en todas las regiones del estado, desde los municipios rurales hasta las zonas metropolitanas. Gracias a estos apoyos, miles de estudiantes pueden continuar su trayectoria académica sin interrumpir sus estudios, lo que fortalece la formación de una generación más preparada y comprometida con su comunidad.

Durante octubre, continúa la entrega de pagos para el nivel básico, al tiempo que se actualizan los padrones de media superior para incorporar a nuevos beneficiarios. Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la educación como motor de igualdad y bienestar