El futuro de las nuevas generaciones se impulsa con apoyos de media superior y universidad

Destinan más de $104 mil millones en apoyos para 13.6 millones de estudiantes para el ciclo escolar 2024-2025.

Beca Universal Benito Juárez: El programa Beca Universal Benito Juárez se ha convertido en uno de los pilares más importantes de la política educativa nacional, al garantizar que los jóvenes de bachillerato cuenten con las condiciones necesarias para continuar sus estudios.

Durante el ciclo escolar 2024–2025, la beca benefició a 4.2 millones de estudiantes, lo que representa un incremento del 64.2% respecto al ciclo anterior. Con una inversión superior a 33 mil millones de pesos, esta iniciativa ha demostrado su impacto en la reducción del abandono escolar y en la mejora de la eficiencia terminal.

Cada estudiante recibe un apoyo de 1,900 pesos bimestrales, monto que contribuye a solventar gastos escolares, transporte y alimentación. Además, se amplió el periodo máximo de apoyo de 30 a 40 meses, garantizando acompañamiento durante toda la formación media superior.

En comunidades rurales, indígenas y zonas de alta marginación, la beca ha transformado la realidad de miles de jóvenes y sus familias.

Hoy, muchos de ellos pueden aspirar a concluir sus estudios y continuar con una carrera profesional.

Jóvenes Escribiendo el Futuro: El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro reafirma el compromiso del Gobierno de México con los universitarios que enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica o social. Durante el ciclo escolar 2024–2025, más de 519 mil estudiantes universitarios recibieron esta beca, con un apoyo bimestral de 5,800 pesos.

Este programa tiene como prioridad ayudar a jóvenes de comunidades indígenas y zonas marginadas, garantizando igualdad de oportunidades en la educación superior. Además, todos los beneficiarios cuentan con seguridad social y acompañamiento académico, fortaleciendo su bienestar integral.

El impacto más visible se encuentra en las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, donde el 100% de los alumnos recibe este apoyo y cuentan con seguridad social.

Esto no sólo asegura la permanencia, sino que impulsa el desarrollo profesional y la movilidad social de los jóvenes, porque el bienestar educativo también significa bienestar integral.