Impulsamos una reforma curricular para que los contenidos sean acordes a tus necesidades

Parte fundamental de la reforma del Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana se centra en una profunda reestructuración curricular que consolida a los planteles de bachillerato como espacios de paz, con sentido humanista y valores cívicos.

La flexibilidad de contenidos y programas educativos será clave para que los estudiantes adquieran las habilidades exigidas a este nivel

La oferta educativa de la SEP se adecua estratégicamente para alinearse con las actividades regionales y las vocaciones productivas del país. Esta pertinencia garantiza que la formación responda directamente a las necesidades del mercado laboral en constante evolución.

Existen 15 nuevas carreras técnicas en el Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana, que se enfocan en áreas de vanguardia, como inteligencia artificial, robótica, automatización, electromovilidad semiconductores y nanotecnología, con el objetivo de fortalecer la permanencia de las y los jóvenes en la escuela.

Foto: Especial

En este marco, también se creó el Consejo Académico para la Transformación de la Educación Tecnológica en Media Superior, que integra a las instituciones de Educación Superior más relevantes del país, incluyendo la UNAM, el IPN, la UAM y el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Este consejo valida y certifica los programas, asegurando su calidad y la pertinencia de las carreras técnicas. Actualmente, el sistema certifica 164 carreras técnicas, 12 carreras tecnológicas y 55 programas de formación laboral básica, ofreciendo una vasta oferta educativa para la juventud, garantizando que esté alineada con las necesidades productivas y regionales del país.

Autoridades y universidades realizan Foros de Actualización Curricular para adecuar los planes de estudio a las nuevas demandas del mercado

El Marco Curricular Común (MCC) es un instrumento esencial de este modelo, diseñado para robustecer la integración académica y homologar los procesos de inscripción, reinscripción y certificación entre todos los planteles.