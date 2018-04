Supuesto defensor de Derechos Humanos, fichado por la DEA

Iván Martín del Campo, quien se ostenta como director de una asociación denominada Cuerpo Diplomático Internacional de Derechos Humanos o Coordinador Internacional de Visitadores de Derechos Humanos del Nuevo Orden Mundial, ha sido detenido en al menos seis ocasiones.

De acuerdo con el documento de la Embajada de Estados Unidos de América MX-17-0394 dirigido a Fabricio Valenzuela Ruiz, coordinador de Técnicas Especiales de Investigación de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Baja California, advierte del arresto de Del Campo Riebeling en seis ocasiones, en San Ysidro y Chulavista, California.

A petición del gobierno estatal, el director Regional Adjunto de la DEA, Andrew Chudowsky, informó sobre los antecedentes criminales desde 1997.

El propio Iván M. Riebeling confirma en uno de los tantos videos publicados a través de su cuenta de Facebook que sí estuvo preso y gracias a eso hoy se encuentra defendiendo los derechos humanos.

“A los medios de comunicación que tratan de desprestigiarme. Este mensaje va para una de las prostitutas del gobernador: Odilón García. Yo te hablo de frente, no atrás de una pluma. Yo sí los tengo bien puestos no como tú o el gobernador o El Patas que en cuanto me ven, inmediatamente se esconden como las ratas que son. Te hablo de frente y te digo: sí estuve preso y gracias a que estuve preso defiendo los derechos humanos”, asegura en una grabación.

De las denuncias que pesan en su contra ante la Procuraduría General de la República (PGR), entre ellas por usurpación de funciones que interpuso la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la República, por ostentarse como “coordinador nacional de Derechos Humanos” de esta cámara del Congreso —cargo que no existe— en un comunicado oficial del órgano legislativo publicado el 27 de enero de 2016, la Mesa Directiva rechazó categóricamente cualquier vínculo institucional con quien se presume con este título falso.