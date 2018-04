La pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, que se llevaría a cabo el próximo 5 de mayo en Las Vegas, ha sido oficialmente cancelada ante la suspensión que recibió el peleador mexicano de parte del estado de Nevada, luego de dar positivo en clembuterol en dos exámenes que se le aplicaron.

En una conferencia de prensa, el púgil de 27 años hizo oficial lo que se veía venir desde hace semanas: la cancelación de su pelea contra GGG, dicho anuncio lo hizo junto a su promotor, Óscar de la Hoya, el presidente de la promotora, Eric Gómez, su abogado, Ricardo Cestero, y el doctor Miguel Ángel Nazul.

El Dato: El clemburetol es un anabolizante que se utiliza para aumentar la masa muscular y se usa comunmente en reses de consumo.

El director ejecutivo de la Comisión de Nevada, Bob Bennett, pidió un periodo de inelegibilidad para el peleador mexicano, por lo que Gómez fue el primero en hacer el anuncio de la cancelación del combate. “En este punto, vamos a cancelar la revancha planeada con Gennady Golovkin el 5 de mayo. En este momento, hay una audiencia para el 18 de abril con la Comisión y desafortunadamente no habrá tiempo para promover para el 5 de mayo” comentó.

Asimismo aseguró que si todo sale bien, la pelea sería reprogramada para agosto o septiembre de este año, sin embargo dependerá de la determinación de la Comisión de Nevada, pues la suspensión para el tapatío sería de un año, pero de declararse culpable por el positivo en las pruebas del 17 y 20 de febrero pasado, podría reducir su castigo a la mitad.

Mientras tanto, Canelo lamentó la situación y se disculpó con todas las partes involucradas en la organización del combate, además de asegurar que él no ha ingerido en ningún momento alguna sustancia ilícita. “Lamento que haya dudas hacia mi carrera, quiero ofrecer una disculpa por todos los inconvenientes que esto ha traído, a HBO, MGM, Value, Tecate y Hennessy, a los medios y fans. Jamás ensuciaría mi carrera, estoy tranquilo y estoy orgulloso de lo que he hecho en toda mi carrera, y nunca he ingerido ninguna sustancia ilícita”, aseguró.

A pesar de recibir la sanción, Álvarez comentó que respeta los procesos y que se someterá a todas las indicaciones que le den de parte de la Comisión de Nevada para poder aclarar la situación. “Aun no siendo intencionalmente me llega una sanción y lo respeto, esto me pesa mucho. La pelea, la revancha, tendrá que esperar y estoy decepcionado y triste porque me he estado preparando para esta pelea muy dura, para demostrar que soy el mejor peso medio del mundo. He informado a Nevada que estoy dispuesto a hacer todos los exámenes necesarios para aclarar la situación, dejar en claro que soy un peleador limpio, que nunca he ingerido una sustancia ilícita porque respeto mi deporte y respeto lo que he hecho en mi carrera. Lo más importante es aclarar la situación y lo que soy como deportista”, mencionó.

El azteca no pudo ocultar el difícil momento por el que está atravesando. “Me pesa mucho que por mal manejo de la información se vea manchado mi nombre. Tendré que tomar precauciones. Soy un peleador limpio. Estoy tranquilo y con la frente en alto. Acataré todo lo que diga la Comisión de Nevada”, apuntó.