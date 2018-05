Taxi al infierno

Alguna vez, escribiendo un guión que me pidieron para un programa que nunca vio la luz del día, inventé un personaje que se llamaba “el taxista economista”. Sobra decir que estuvo inspirado en esas amenas charlas sobre política que a veces tenemos con los trabajadores del volante. A mí, además me gusta “encuestarlos” y aunque no tiene ningún valor estadístico, me engaño a mí mismo pensando que así pulso el sentir de los capitalinos.

Me muevo mucho en taxi porque detesto conducir en esta ciudad intransitable, por lo que si mis encuestas tuvieran algún tipo de valor, sin temor diría que López Obrador va a volver a perder la Presidencia y Sheinbaum la Jefatura de Gobierno. De cada diez, ocho me han dicho que no votarán por ellos. Aunque también debo decir que el nivel de rechazo al PRI es igual o más fuerte.

Es por demás recordarles que el tricolor no ha gobernado por estos rumbos desde hace 20 años. Existe una animadversión inaudita, sobre todo en los más jóvenes, que fue bien trabajada por la izquierda, y mejor afianzada por los Duarte, los Borge y compañía. Lo que es cierto es que “El Mikel”, como le dicen al candidato del PRI, les cae de variedad.

Les simpatiza, pues, y el nuevo promocional en el que da a entender que los del PRD y Morena no tienen madre por lucrar con el agua, ha tenido buena receptividad. Es una verdadera lástima con lo que tienen que cargar los priistas honestos y preparados, pagando justos por pecadores.

Lo que sucede con los taxistas es que, en su mayoría, son personas bien informadas, sobre todo los de edad madura, que ya son padres de familia o abuelos. Escuchan mucho la radio, los noticieros y programas de análisis y entrevistas, por lo que conocen bien a los actores políticos y el acontecer nacional.

A muchos los veo, incluso, con un periódico en el asiento del pasajero, mismo que disfrutan leerlo durante las largas esperas o durante su almuerzo. A ellos no se los hacen tontos con el cuento de mantener a ninis; y mucho menos aprueban la locura de amnistía que propone el candidato serial.

Y para abonar a su sensibilidad, padecen todos los días la dura vida en la calle, con el tránsito infernal en el que trabajan, los baches, la inseguridad y la corrupción. Si a eso le agregamos la cantidad de historias que a diario escuchan, terminan por convertirse en personas muy amenas.

Los de más edad no le compran ni media palabra de las que dice Claudia Sheinbaum, porque recuerdan muy bien el infierno que fue para ellos la gestión de su jefe. Los taxis piratas florecieron a la vez que la corrupción en las autoridades de tránsito.

Deseo fervientemente que muchas personas pensantes e informadas rechacen tomar la ruta del populismo. Ese es un taxi cuyo destino es mayor pobreza y menos democracia. Por ahora no me queda más que hacerme ilusiones de que el día de las elecciones, muchos hagan buen uso de su voto.