En la actualidad, las madres de familia aprovechan las ventajas de smarphones, tablets, laptops y computadoras para la comunicación y entretenimiento en su vida cotidiana y la de sus familias, así como para realizar distintas tareas simultáneas en el hogar, trabajo y para estar al pendiente de sus hijos.

Así como lo hacen Giovanna Parissi, Norma Jiménez y Vanessa Madrid Vega, jóvenes madres trabajadoras, quienes gracias a la tecnología pueden estar más cerca de sus hijos sin descuidar alguna de sus actividades.

Giovanna Parissi es empresaria y pertenece al 38.6 por ciento de las mujeres que laboran en compañías y negocios, de acuerdo con la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); sin embargo, gracias al uso de aplicaciones, ella puede estar pendiente del desarrollo y aprendizaje de su pequeña hija de ocho meses llamada Regina.

“Tengo aplicaciones que me indican en qué momento debo darle de comer, además, he bajado unas que son educativas como Baby TV y Baby First, en las que ella aprende letras, colores e interactúa con juegos de música durante hora y media diariamente, lo que me permite llevar a cabo mis actividades empresariales desde mi casa”, dice Giovanna Parissi, quien es parte del 82 por ciento de las mujeres que se conectan a Internet a través de un smartphone, según un estudio publicado por IAB México.

En entrevista con La Razón, esta mamá emprendedora señala que busca ahorrarse tiempo con aplicaciones que le sirven para hacer las compras en el supermercado y así pasar más tiempo con Regina y jugar con ella.

En tanto, la periodista Norma Jiménez comenta que debido a la

tecnología ella puede estar al pendiente de su hijo Jerónimo, de dos años de edad, ya que a través de las cámaras de la escuela ella puede observar en tiempo real, por medio de una aplicación,en su tableta o computadora, lo que su hijo hace mientras ella trabaja toda la tarde.

“Cuando tú llevas a un niño a la guardería, te pierdes esa etapa de su crecimiento; no sabes qué hace, y como todos somos diferentes en casa y en la escuela, a mí la herramienta me ha funcionado muy bien.

“Si ves algo que no te gusta, hablas a la escuela, si ves que no comió bien o no le ponen el suéter. Por ejemplo, una vez vi que se enfermó y me iban hablar de la escuela pero yo me adelante” señala la profesionista.

Otra mamá digital es Vanessa Madrid Vega, quien señala que usa los gadgets para entretener a sus tres hijos —Ricardo, de seis años, Nahomi, de ocho y Melany, de 15.

“Por medio de tablets, computadoras, Xbox y con aplicaciones de mascotas, de postres, de autos, de futbol y de robots los entretengo en casa mientras yo lavo, escombro y hago la comida”, dice.

Sin embargo, al igual que Norma, ella también utiliza los dispositivos móviles para vigilar a sus hijos, sobre todo a la adolescente de 15 años, pues señala que con el GPS del celular de Melany conoce siempre su ubicación.

Además, Vanessa destaca la importancia de estar actualizada en el uso de redes sociales, ya que de acuerdo con el estratega digital de la Universidad La Salle, Miguel Jarquín, las mamás como ella no sólo usan las redes para hablar con amigos o buscar familia, sino también para revisar la actividad de sus hijos en Internet.

“Hice mi perfil en Facebook y a mis hijos los tengo agregados como amigos; desde ahí reviso sus páginas, pero también, cuando puedo, desde el celular de ellos checo sus perfiles porque estoy consciente que a veces me restringen en algunas publicaciones”, afirma.