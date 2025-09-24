La SmartThings House Samsung: así es vivir en un hogar del futuro

En un mundo hiperconectado, la seguridad digital es muy importante.

Entrar a la SmartThings House de Samsung, ubicada en la CDMX, es como abrir la puerta a una realidad que hasta hace pocos años parecía sacada de la ciencia ficción. Se trata de un espacio creado para mostrar cómo luce y funciona un hogar completamente conectado, donde cada detalle, desde la seguridad hasta la ambientación, está bajo el control de la aplicación SmartThings.

La experiencia inicia incluso antes de cruzar la puerta. Un sistema de cerraduras inteligentes y cámaras vinculadas a SmartThings permite monitorear quién llega, abrir la puerta desde el teléfono y recibir alertas en tiempo real. Es un primer vistazo a lo que significa tener un hogar seguro y controlado a distancia, con la tranquilidad de saber que tus espacios están siempre vigilados.

El Dato: No es necesario que todos tus productos sean Samsung, pues la aplicación permite controlar dispositivos de otras marcas.

Al avanzar por la casa, queda claro que la propuesta no se limita a exhibir productos aislados. Todo está conectado para ofrecer comodidad y personalización. Con sólo un comando de voz o un toque en el celular, las luces cambian de intensidad, el televisor se enciende y el ambiente se adapta al estado de ánimo del momento.

Uno de los espacios más sorprendentes es la sala. Allí, un televisor despliega imágenes en una calidad que parece traspasar la pantalla, acompañado de barras de sonido que sincronizan audio y crean un efecto envolvente. En segundos, la habitación pasa de ser un centro de entretenimiento a un refugio de relajación, gracias a la integración con la iluminación y la climatización