En la era del hogar inteligente, la seguridad ya no depende únicamente de alarmas tradicionales o cámaras aisladas: los timbres con cámara y sensor de movimiento se han convertido en una primera línea estratégica para proteger viviendas y negocios, permitir vigilancia continua y saber quién se acerca a tu puerta en todo momento.

Gracias a avances técnicos como el video en alta resolución, detección inteligente y almacenamiento local, estas unidades ofrecen funciones que hasta hace poco veíamos en sistemas costosos.

Seguridad moderna al alcance de tu puerta ı Foto: Especial

Un buen timbre con cámara actúa como “guardián silencioso” de la entrada: graba video al detectar movimiento, envía alertas en tiempo real, permite comunicación bidireccional y en muchos casos ofrece acceso remoto desde una app móvil. Estas funciones ayudan tanto a disuadir intrusos como a supervisar paquetes o visitantes inesperados.

El Dato: La mayoría de dispositivos ofrecen integración con ecosistemas del hogar inteligente, como Alexa de Amazon o Google Home.

Por ejemplo, el Ring Battery Doorbell Pro, una de las opciones más populares por su facilidad de instalación sin cables y su buena integración con Alexa. Ofrece un video HD+ de 1536p de pies a cabeza y detección de movimiento 3D con zonas y visualización de vista aérea.

O bien de la misma compañía está el Ring Video Doorbell (wired): versión cableada, ideal donde ya hay alimentación existente, con alertas rápidas y confiables. Esta versión incluye todas las funciones esenciales como video HD y audio bidireccional.

Steren Video Timbre Wi‑Fi cuenta con la función de recibir una notificación en tu celular cuando alguien toque el timbre.