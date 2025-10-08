Hogar inteligente

Seguridad moderna al alcance de tu puerta

Estas unidades ofrecen funciones que hasta hace poco veíamos en sistemas costosos.

Seguridad moderna al alcance de tu puerta
Seguridad moderna al alcance de tu puerta Foto: Especial
Por:
Mariel Caballero

En la era del hogar inteligente, la seguridad ya no depende únicamente de alarmas tradicionales o cámaras aisladas: los timbres con cámara y sensor de movimiento se han convertido en una primera línea estratégica para proteger viviendas y negocios, permitir vigilancia continua y saber quién se acerca a tu puerta en todo momento.

Gracias a avances técnicos como el video en alta resolución, detección inteligente y almacenamiento local, estas unidades ofrecen funciones que hasta hace poco veíamos en sistemas costosos.

Seguridad moderna al alcance de tu puerta
Seguridad moderna al alcance de tu puerta ı Foto: Especial

Un buen timbre con cámara actúa como “guardián silencioso” de la entrada: graba video al detectar movimiento, envía alertas en tiempo real, permite comunicación bidireccional y en muchos casos ofrece acceso remoto desde una app móvil. Estas funciones ayudan tanto a disuadir intrusos como a supervisar paquetes o visitantes inesperados.

TE RECOMENDAMOS:
Lanzamientos de ASUS que los fans amaron y quieren tener
Una marca especializada

Lanzamientos de ASUS que los fans amaron y quieren tener

  • El Dato: La mayoría de dispositivos ofrecen integración con ecosistemas del hogar inteligente, como Alexa de Amazon o Google Home.

Por ejemplo, el Ring Battery Doorbell Pro, una de las opciones más populares por su facilidad de instalación sin cables y su buena integración con Alexa. Ofrece un video HD+ de 1536p de pies a cabeza y detección de movimiento 3D con zonas y visualización de vista aérea.

Seguridad moderna al alcance de tu puerta
Seguridad moderna al alcance de tu puerta ı Foto: Especial

O bien de la misma compañía está el Ring Video Doorbell (wired): versión cableada, ideal donde ya hay alimentación existente, con alertas rápidas y confiables. Esta versión incluye todas las funciones esenciales como video HD y audio bidireccional.

Steren Video Timbre Wi‑Fi cuenta con la función de recibir una notificación en tu celular cuando alguien toque el timbre.

TE RECOMENDAMOS:
Los audífonos tienen un diseño compacto y ergonómico.
Disponibles desde septiembre

Buds Plus y Buds Lite de LG: un audio con innovación y versatilidad