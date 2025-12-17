Así vivió la industria los The Game Awards 2025

The Game Awards 2025 se perfiló como una de las ediciones con mayor equilibrio entre innovación, narrativa, diversidad de géneros y presencia internacional

LA CEREMONIA de The Game Awards 2025, celebrada el 11 de diciembre de 2025, fue una de las más intensas y comentadas de los últimos años. Con una mezcla de títulos consolidados, apuestas independientes que rompieron esquemas y honores para personalidades vinculadas al ecosistema gamer, la gala no sólo coronó a los mejores juegos del año, sino que también reflejó la evolución del medio y las expectativas del público global.

En un año en el que la industria ha diversificado sus audiencias y formatos, desde propuestas indie hasta grandes producciones AAA, The Game Awards 2025 se perfiló como una de las ediciones con mayor equilibrio entre innovación, narrativa, diversidad de géneros y presencia internacional. El gran protagonista de la noche fue, sin duda, Clair Obscur: Expedition 33, un videojuego desarrollado por el estudio francés Sandfall Interactive que marcó un hito histórico en la premiación.

El título francés arrasó en la ceremonia, llevándose nueve galardones, incluidos los premios más codiciados como Juego del Año (Game of the Year), Mejor Dirección de Juego, Mejor Narrativa, Mejor Dirección de Arte y Mejor juego RPG.

Este resultado no sólo representa la victoria de un juego excepcional en términos de narrativa y enfoque artístico, sino también un momento histórico: fue el primero desarrollado en Francia en ganar el premio al Mejor del Año, y el más premiado en la historia de este certamen al superar el récord anterior de siete galardones.

La crítica y la comunidad celebran que un título independiente haya logrado imponerse incluso sobre producciones de grandes estudios. Para muchos, esto simboliza una apertura real hacia experiencias más diversas y arriesgadas dentro de la industria, donde la creatividad y la visión artística pueden competir.

EL TIP: EL GALARDÓN Player’s Voice, elegido por votación directa del público, fue para Wuthering Waves.

La reacción del público en redes sociales fue intensa y variada. Por un lado, muchos jugadores celebraron el reconocimiento a Clair Obscur como señal de que la industria puede recompensar la originalidad y el riesgo creativo.

No obstante, también hubo quienes señalaron que, aunque se trata de un título destacado, la supremacía absoluta puede dar la sensación de que otros juegos igualmente valiosos quedaron opacados.