Motorola Edge 70, el smartphone de alto rendimiento

El nuevo Motorola Edge 70 ya está disponible en México combinando diseño, materiales premium y alto rendimiento en un solo dispositivo. Con una estructura de aluminio resistente, acabados distintivos y colores exclusivos desarrollados en colaboración con Pantone, este smartphone busca redefinir la experiencia dentro de su categoría sin sacrificar potencia, autonomía ni durabilidad.
El equipo destaca por su estética. Con apenas 5.99 mm de grosor se posiciona como el teléfono más delgado dentro de su categoría, apostando por un perfil ligero que facilita su uso en cualquier situación. Su chasis está fabricado con aluminio de calidad aeronáutica y un acabado inspirado en nylon, lo que aporta una sensación moderna y diferenciada.
- EL TIP: EL SMARTPHONE integra Moto AI con funciones como Next Move, Playlist Studio e Image Studio que amplían las posibilidades del usuario para crear contenido.
Su apariencia elegante no compromete su resistencia. El Motorola Edge 70 se presenta como el primer teléfono ultra delgado con estándares militares de durabilidad, protección contra agua IP68/IP69 y cristal Corning Gorilla Glass 7i.
El dispositivo integra una pantalla Super HD que destaca por ser la más brillante dentro de su categoría, alcanzando hasta 4,500 nits. A esto se suma una tasa de refresco de 120 Hz, lo que se traduce en una experiencia fluida tanto en navegación como en contenido multimedia.
Incorpora tres cámaras de 50 MP, siendo el único smartphone ultradelgado de su categoría con esta configuración. Su sistema incluye una cámara principal con grabación en 4K y mayor cobertura HDR, una lente ultra gran angular con campo de visión de 120° que también funciona como macro, y una cámara frontal de 50 MP para selfies y fotos grupales de alta calidad. La experiencia fotográfica se potencia con la integración de moto ai, que optimiza automáticamente cada captura mediante el Photo Enhancement Engine.