Tiempo del siguiente paso

Hay un consenso en el sentido de que el mensaje del Presidente Peña Nieto dio un respiro largamente esperado. La razones se fundan en que, por lo menos durante los dos últimos años, Donald Trump ha arremetido en contra del país y de nosotros sin tregua alguna y no había ningún tipo de reacción.

El mensaje fue la respuesta presidencial deseada y exigida colectivamente. Colocó a Peña Nieto en la posibilidad de instrumentar acciones que lo lleven a ratificar el sentido de su discurso, y que no se vea ni sea un hecho aislado.

El consenso es importante porque desde hace mucho tiempo el Presidente no genera ningún tipo de acuerdo con la sociedad. No se le reconoce nada y aunque haga las cosas bien, no hay manera de que se le reconozca, no casualmente, nada de lo que hace.

Han sido años en que los ciudadanos no creemos en el gobierno; nos la hemos pasado increpando, muchas veces con razón, y muchas otras en medio del hartazgo.

La imagen y popularidad del Presidente están considerablemente a la baja. Ha sido traspié seguido de traspié, a lo que se suman los tiempo de crítica e intransigencia que vivimos. Nada nos parece, y menos si viene del gobierno.

La alocución presidencial no lo exime de lo que han sido estos casi seis años, pero sí lo coloca en una posición que debe aprovechar para tratar de responder, hay tiempo todavía, a muchos temas internos que han sido brutalmente negativos a lo largo de su administración.

El impulso provocado por el discurso, el cual fue bien estructurado, es creíble e integrador y da legitimidad. Insistimos en las acciones que se deben instrumentar a partir de ahora en la relación con EUA.

También hay espacio para pensar en los temas internos, sobre todo en aquellos en los que la ambigüedad y la discrecionalidad han sido su forma de definición y respuesta. La clave es que haya convicción y conciencia de las posibilidades que se pueden construir en esta etapa final del sexenio.

Queda claro que todo lo que se haga desde el gobierno, en estos momentos pasa por el sospechosismo. El proceso electoral está entrando en su clímax y, por principio, el gobierno debe hacerse a un lado.

Sin embargo, el consenso que ha ido creando en torno a Trump puede tener vertientes internas, siempre y cuando sea consensuadas. Abrir el caso Odebrecht e investigar a fondo la “estafa maestra”, está a la mano del gobierno hacerlo; y más que pensar en el primero de julio, lo debe hacer para sobrevivir después del primero de julio.

La respuesta a Trump le ha dado cohesión al gobierno de Peña Nieto. Es un enigma, porque hasta ahora no ha respondido el estadounidense; pero lo va a hacer tarde que temprano, está en su naturaleza hacerlo.

Por lo pronto, Peña Nieto se hizo de un espacio que le da una inesperada capacidad de maniobra; habrá que ver si sólo fue un impulso y un grito, o va en serio.

RESQUICIOS.

Así nos lo dijeron el viernes.

Senador Zoé Robledo:

La publicidad oficial es un tema que está en el Legislativo por una sentencia de la Corte, la cual actuó con base en un amparo que presentaron en 2007 Fundar y Artículo 19. La Corte ordenó que se legisle antes del 30 de abril. Sin decir “agua va”, diputados se lanzaron a legislar con la propuesta del PRI sin consultar con nadie; seguramente lo van a votar la semana que viene.

Uno de los grandes problemas es que la Corte no sólo emplazó a legislar, también planteó el cómo. Lo que vamos a hacer en el Senado es hacer nuestro propio dictamen y debemos converger con diputados.

El documento debe contener mecanismos concretos para saber por qué se invierte en publicidad oficial en determinados medios de comunicación. Hay que revisar el gasto total, el cual es de 22 mmd, hay quien asegura es de 40 mmd; la racionalidad del gasto debe estar en la ley.

Las decisiones no pueden estar sólo en manos de Gobernación. Tampoco se contemplan sanciones a quienes violen la ley. Es evidente que hay que hacer algo.