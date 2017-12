Autoridades de Denver, Colorado en Estados Unidos, informaron este domingo que el saldo final de un tiroteo en un complejo de apartamentos ubicado al sur de la ciudad fue de un policía muerto y seis heridos, entre ellos, cuatro policías y dos civiles.

La oficina del sheriff del condado de Douglas reportó a través de Twitter que el sospechoso del incidente fue abatido a tiros y que, al parecer, también murió.

**Copper Canyon OIS Update**- Deputies responded to a domestic disturbance resulting in shots fired. 5 deputies shot by suspect. 1 deputy confirmed deceased. 2 civilians also shot by suspect. Suspect shot & believed to be dead & no longer a threat. #CopperCanyonOIS — DC Sheriff (@dcsheriff) 31 de diciembre de 2017

A través de sus redes sociales, las autoridades ofrecieron más detalles de lo ocurrido: dijeron que los agentes respondieron a un incidente doméstico en los apartamentos Copper Canyon, ubicados en County Line Rd, entre Colorado Blvd y University Blvd.

“Durante la investigación hubo disparos y varios agentes resultaron heridos”, se lee en el mensaje. “Hasta el momento no hay detalles de la gravedad de sus heridas, ni tampoco de los civiles que pudieron resultar afectados, por lo que piden a los residentes evitar el área”.

UPDATE 0513 this morning deputies responded to he Copper Canyon Apartments for a Domestic Disturbance. During the Investigation, shots were fired and multiple deputies were injured. No status on the deputies and no status on civilian injuries. Please avoid this area. — DC Sheriff (@dcsheriff) 31 de diciembre de 2017

También se emitió un código rojo para el área afectada, por lo que piden a los residentes mantenerse fuera de la zona… y a quienes ya están allí, buscar resguardo y alejarse de las ventanas y paredes exteriores, justo en la víspera de las celebraciones de Año Nuevo.

Due to the size and cope of this investigation an emergency shelter has been set up @ East Ridge Rec Center, located at 9568 University Blvd. in Highlands Ranch. If anyone has been displaced from their homes due to this event please feel free to head there. — DC Sheriff (@dcsheriff) 31 de diciembre de 2017

