Tiroteo en secundaria de Florida deja 17 muertos; detienen a sospechoso

Un individuo armado abrió fuego este miércoles en una escuela secundaria de Florida matando a 17 estudiantes, informó la jefatura de policía del condado Broward.

Los padres de familia alarmados acudieron al lugar y las ambulancias se reunieron frente a la escuela de nombre Marjory Stoneman Douglas.

“I’m saddened to say that 17 people lost their lives.”- Sheriff Scott Israel #stonemanshooting

shooting at stoneman douglas high school in Parkland florida (broward county). wish the best to the families who suffered in this pic.twitter.com/GtvFN9Lq2Y

— zezima (@AJ_sesh) 14 de febrero de 2018