El jefe de policía de San Bruno, Ed Barberini, informó que son cuatro los heridos y un muerto el saldo de un tiroteo que se registró la tarde de este martes en la sede de YouTube en esa ciudad de California.

En una breve conferencia de prensa, Barberini detalló que la persona fallecida es una mujer, quien se habría suicidado con un disparo en la cabeza; ante las preguntas de los medios el jefe de la policía dijo que no contaba con más información, por lo que no podía contestar, sin embargo, anunció un reporte para más tarde en el que despejaría todas las dudas del caso.

La mujer muerta presuntamente sería la autora de tiroteo. Desde 1982 tres tiroteos en Estados Unidos han sido cometido por mujeres, de confirmarse la autoría de éste último la cifra aumentaría a 4.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó en Twitter lo acontecido en San Bruno, “nuestros pensamientos y oraciones están con todos los involucrados. Gracias a nuestros fenomenales oficiales de la ley y a los primeros en responder que están en la escena”, escribió.

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2018

La policía en el norte de California respondió el martes a reportes de un tiroteo en la sede de YouTube en la ciudad de San Bruno.

Las primeras versiones reportaron que al hospital general de San Francisco llegó un número “indeterminado de víctimas del incidente”, sin embargo el reporte oficial es de 4 lesionados y una mujer muerta.

Connie Jackson, administradora de la ciudad, informó que se recibieron varias llamadas al número de emergencias 911 para reportar la balacera, y que la policía y los bomberos se presentaron al lugar.

Un video de una televisora grabado desde un helicóptero muestra a agentes que registraban a personas agrupadas afuera del edificio de la compañía y a vehículos oficiales que rodeaban la zona. La policía de San Bruno dijo que no podía proporcionar más información, sin embargo, antes reportó en Twitter “estamos respondiendo a un tirador activo. Por favor mantente alejado de Cherry Ave y Bay Hill Drive.”

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive. — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 de abril de 2018

Google, propietario de YouTube, también emitió un tuit en el que reporta que está en colaboración con las autoridades, además de que irá dando a conocer más datos a medida de que estén disponibles.

Re: YouTube situation, we are coordinating with authorities and will provide official information here from Google and YouTube as it becomes available. — Google Communications (@Google_Comms) April 3, 2018

Un empleado de YouTube escribió que escuchó disparos y vio gente corriendo. También reportó que estaba encerrado con compañeros de trabajo, pero más tarde informó que había sido evacuado y se encontraba a salvo.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 de abril de 2018

El sitio en línea de videos más grande del mundo está ubicado en un campus suburbano.

Los representantes de YouTube no respondieron a llamadas y correos.

