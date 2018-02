Tom Brady fue nombrado como el Jugador Más Valioso de la temporada 2017 en la entrega de premios NFL Honors en Minnesota previo a que dispute el octavo Super Bowl de su carerra.

Es la tercera ocasión que consigue esta distinción en su carrera, los años anteriores en que fue reconocido fueron en 2007 y 2010.

🚨🚨 TB12 = MVP! 🚨🚨@Patriots QB Tom Brady is the 2017 Most Valuable Player! #NFLHonors pic.twitter.com/sdRsLaECXn

— NFL (@NFL) 4 de febrero de 2018