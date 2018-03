Soy un escéptico de los talleres literarios. Creo que escribir es una vocación que se trae en la sangre o no se trae, y nadie puede enseñar eso.

No obstante, yo acudí a uno hace mucho tiempo (mi primero y último), y nunca lo olvidaré.

Se trataba (y por eso lo gocé tanto) más de una tertulia que de un taller de poesía, y su dinámica consistía sencillamente en atacar un poema una y otra vez, leyéndolo, releyéndolo, volviéndolo a leer y prácticamente memorizándolo con esa insistencia. Sí, leíamos cosas nuestras de repente, pero preferíamos darle voz a los poetas que en ese entonces más nos gustaban. Nuestro anfitrión (el taller era en su casa) era Antonio (Toni) Deltoro, a quien yo conocí ahí, y los asistentes Marcos Davison, Luigi Amara, César Arístides, Benito Artigas y yo. Nos bebíamos un whisky y leíamos y comentábamos poemas como obsesos. Conocimos las predilecciones de Toni, que en ese entonces se concentraban en Borges y Machado, y pudimos incluso presentarle a algún poeta que él aún no conocía, como Eliseo Diego, quien le resultó fascinante. Fue un año de lecturas, conversación y amistad que me marcó y en el que pude conocer el carácter y temperamento de mi desde entonces gran amigo y gran poeta, Toni Deltoro.

Toni es un apologista de la pausa y de la lentitud, y bien podría decir, junto con Sylvia Plath: “soy vertical, pero preferiría ser horizontal”. Poeta material y a ras de piso, para él no hay mejor experiencia que percibir el mundo con los pies descalzos. Desde entonces, y hasta hoy, me molesta amistosamente por mis prisas, y ha llegado a decirme que, más que un poeta, le parezco un jugador de basketball. El tiempo le ha dado la razón a su filosofía, y parecería que la tragedia pascaliana de no saber estar quietos en un sillón se ha hecho realidad: todo es tan raudo, tan fragmentario y tan instantáneo, que un animal rumiante y pausado como lo es Toni parece una anomalía, pero una necesaria anomalía.

Uno entra en los poemas de Deltoro como quien entra en un paréntesis: el mundo se detiene, es otro el tiempo xque ahí transcurre y reaprendemos a ver, a escuchar, a sentir. ¿Qué es lo que sucede? No solamente que nos hemos parado en seco a habitar un poema, sino que la visión del poeta es algo excéntrica, sí, descentrada, peculiarísima o, para decirlo en sus propias palabras, “zurda”: como si aprendiéramos a manejar una herramienta con nuestra mano torpe. Hay una lección silenciosa en sus poemas, acaso una ruta más ardua, difícil y humilde, como dar un rodeo para ver más camino y acumular más experiencia.

Hoy, después de una brutal caída, mi amigo el poeta despierta lentamente de un aterrador coma en una cama de hospital. Quiero imaginar ese despertar como un poema muy suyo, gradual, de ojos que se abren sin prisa al aquí, al saber estar aquí. En un poema reciente, dice: “Se van los nombres antes que las cosas, / se van de mí las cosas sin sus nombres, / yo me quedaré un poco más, / no sé con qué sentido”. Yo sí sé con qué sentido te quedarás un poco más: el de seguirnos hablando y seguirnos enseñando.