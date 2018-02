La marchista mexicana, Guadalupe González, tiene clavada una espina, luego de que en 2014 no pudo participar en los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron en Veracruz; después, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, Lupita quedó en segundo lugar. El año pasado en el Campeonato Mundial de Roma, quedó en el segundo peldaño, pero por una cuestión de dopaje se le otorgó la presea de oro, y finalmente en el Mundial festejado en Londres, obtuvo la medalla de plata. Para este lustro buscará clasificar para el campeonato de China, en el selectivo a realizarse el próximo 24 de febrero, en Monterrey, Nuevo León, y en la misma justa intentará no solamente tomar revancha de sus rivales chinas, sino ganar la presea de oro y escuchar el himno de México, en símbolo de su consolidación.

“El 2017 fue bastante bueno, tuve cuatro competencias, descontando el Nacional, y traté de dar lo mejor de mí, repetí prácticamente lo que logré en Río, al llevarme la medalla de plata en Inglaterra, lo cual deja muchos matices; yo di todo lo que estuvo en mis manos, eso me tiene satisfecha, pero también me queda claro que hay cosas en las que tengo que trabajar”, dijo en exclusiva para La Razón la subcampeona olímpica y mundial en marcha.

El Dato: En agosto de 2017, Lupita pasó a la historia al convertirse en la primera mujer mexicana en ganar una medalla en caminata, en un Mundial de Atletismo.

Cabe mencionar que una de las atenuantes que mermaron su rendimiento durante el 2017 fueron las dolencias.

“El tema de las lesiones me pesaron mucho en 2017, sufrí mucho, a veces los entrenamientos pesados me exigieron mucho y tuve que arreglármelas para sobrellevar el dolor”, contó. De ahí que para este año busque la revancha.

“Ganar la plata en el Mundial no fue fácil, fue trabajar clasificatorios, trabajar resistencia y mentalidad. Es difícil manejar la presión social y la presión propia, yo me exijo, trato de no defraudara los que me apoyan. Todos los días me levanto con la esperanza de que todo mi trabajo se vea reflejado en una medalla, ahora se me viene a la cabeza el Mundial de China, es el último jalón previo a los próximos Juego Olímpicos”, añadió la atleta mexicana.

A sabiendas de que la competencia internacional le demanda el máximo nivel, la mexicana indicó que su preparación es al máximo para llegar en óptimas condiciones en la prueba de los 20 kilómetros en busca del cupo a China.

“Me concentro mucho en mi preparación. Trabajo para ganar la medalla de oro, pero sé que países como Italia, Brasil y China están fuertes, claro está que en mi mente siempre estará la presea más alta, pero hay que pelearla antes”, explicó.

El Campeonato Mundial de Marcha Atlética está programado el 5 y 6 de mayo en la ciudad china de Taicang.

Hablando de temas personales, la oriunda de esta ciudad compartió que antes de dedicarse a la marcha, su sueño fue desempeñarse en el pugilismo.

“El box me gusta mucho, es un deporte que me causa mucha adrenalina, lástima que me falte peso para desempeñarlo profesionalmente, me gustaría algún día dedicarme a ello. Además de eso, soy licenciada en informática”, concluyó Lupita.

La marchista especializada en los 20 kilómetros, Guadalupe González, buscará su boleto a Barranquilla en el Challenge de Caminata que se llevará a cabo en Monterrey, los días 24 y 25 del presente mes y en estos momentos se encuentra en el cierre de su reparación.