Tras asesinatos en escuelas; marchan miles en EU por control de armas

Convocadas por estudiantes sobrevivientes de la masacre en una escuela en Florida, decenas de miles de personas se congregaron el sábado en la capital de Estados Unidos y otras ciudades del país para marchar por el control de armas de fuego y el activismo político entre los jóvenes.

Con pancartas que decían “Somos el cambio”, “Se acabó el silencio” y “Fuera la NRA de la política”, los manifestantes se congregaron en la Avenida Pensilvania, en Washington, desde el proscenio cerca del Capitolio hasta la Casa Blanca en la “Marcha por Nuestras Vidas”. La ruta pasa además junto al Trump International Hotel.

El Dato: El presidente Donald Trump estaba en Florida el fin de semana.

En una de las pancartas se lee: “Marcho por Jaelynn”, en honor a Jaelynn Willey, quien murió el jueves, dos días después de ser baleada por un compañero de escuela.

Tras la masacre del 14 de febrero en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, los estudiantes han accedido a una corriente pro control de armas que ha estado creciendo con los años, pero que aún enfrenta una poderosa oposición de los defensores del derecho de posesión de armas.

Los organizadores esperan que las pasiones de las muchedumbres y su alineación de oradores adolescentes se vuelva un momento decisivo a partir de las elecciones legislativas de noviembre.

Un nuevo sondeo The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que 69% de los estadounidenses piensan que las leyes de control de armas en el país deben ser más estrictas.

