Luego de que el presidente Donald Trump exigiera a autoridades mexicanas detener la caravana migrante encabezada por hondureños, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso se reunió con la Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen en donde trataron temas en materia de seguridad y migración.

En el encuentro realizado en Washington, el Canciller reiteró que la política migratoria de México se decide de manera soberana; mientras que la cooperación migratoria con Estados Unidos ocurre por así convenir al gobierno mexicano.

Además Videgaray Caso y Kirstjen Nielsen estuvieron de acuerdo en la importancia de continuar y acelerar el trabajo conjunto con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, para promover el desarrollo regional y buscar el ordenamiento de flujos migratorios, con un enfoque que busque el desarrollo económico y mejorar la seguridad en dichos países.

Asimismo, ambos funcionarios coincidieron en que mantendrán un diálogo continuo y cercano en esos temas.

El pasado 3 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra México a través de Twitter, y pidió que el país detenga el avance de migrantes hondureños rumbo a la nación estadounidense, además de que reiteró el llamado al Congreso estadounidense para endurecer las políticas migratorias.

En el tuit se refiere a los hondureños que forman parte de la caravana migrante que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos.

The big Caravan of People from Honduras, now coming across Mexico and heading to our “Weak Laws” Border, had better be stopped before it gets there. Cash cow NAFTA is in play, as is foreign aid to Honduras and the countries that allow this to happen. Congress MUST ACT NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2018